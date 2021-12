Le Nintendo Switch eShop voit d’énormes problèmes de serveur à Noël

Photo : Nintendo

Partout au pays, des gens du monde entier déballent leur nouveau matériel portable Nintendo, démarrent leurs comptes et essaient d’acheter de nouveaux jeux numériques. Mais au cours des dernières heures, selon les médias sociaux, la vitrine Nintendo Switch connue sous le nom d’eShop a été mise en service et hors service. Parfois, il se charge, bien que lentement. D’autres fois, vous ne pouvez pas accéder aux menus orange étrangement décalés pour racheter Mario Kart 8 pour la troisième fois, hélas.

Sous le code d’erreur 2811-7429, le message qui vous revient après quelques difficultés de chargement indique simplement que la console est incapable de se connecter au serveur et vous invite à réessayer plus tard. Kotaku a contacté Nintendo pour plus d’informations sur le moment où les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que le service revienne. Le site Web officiel du serveur en ligne indique : « Nous rencontrons actuellement des difficultés avec nos services réseau. »

Pour la plupart, cela ne devrait pas être trop perturbateur pour profiter de la console. Vous pouvez toujours démarrer tous les jeux que vous possédez déjà, vous ne pouvez tout simplement pas acheter de nouveaux éléments ou télécharger des DLC, etc. Certes, vous ne pouvez pas non plus utiliser de cartes-cadeaux, ce qui est probablement une déception pour quiconque les a reçues en cadeau ce matin. C’est probablement une tonne de personnes, hein ? Beaucoup de gens qui chargent et rechargent sûrement en espérant que quelque chose a changé cette fois… oh, cela prendra probablement un certain temps.

Mais pour les gens qui ont eu la prescience d’offrir ou d’acheter des jeux physiques, si ce n’est de télécharger des trucs avant de les emballer, eh bien, tout va bien. Tout le monde : honnêtement, des trucs comme ça se produisent presque chaque année, pour au moins une des consoles ou l’un des principaux jeux. Je sais que c’est ennuyeux maintenant et le sera probablement pour une bonne partie de la journée. Les serveurs sont définitivement en train de se faire marteler. Je suppose que tu vas passer du temps avec ta famille ou quelque chose comme ça ?

