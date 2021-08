Le « nirvana » économique devrait inaugurer les années folles, prédit Ed Yardeni

in

Ed Yardeni pense que l’économie américaine est au bord du « nirvana ».

Malgré l’incertitude entourant l’inflation et les variantes de Covid-19, le taureau de longue date pense que la pandémie accélère considérablement l’adoption par les entreprises américaines d’une technologie de pointe conçue pour accroître la productivité.

Selon Yardeni, cette décision inaugure les années 20 rugissantes modernes à Wall Street.

“Achetez un peu de tout”, a déclaré vendredi le président de Yardeni Research à “Trading Nation” de CNBC. “Les bénéfices vont continuer à atteindre des sommets records.”

Pourtant, il reconnaît que le prix actuel peut être difficile à avaler.

“Rien n’est bon marché”

“Regardez, tout a été ramassé. Rien n’est bon marché”, a-t-il déclaré. “Il est difficile de dire aux gens ici que c’est le moment d’intervenir. Mais les obligations ne semblent certainement pas attrayantes pour ce genre de rendements où elles pourraient éventuellement augmenter comme je le pense.”

Yardeni, qui a dirigé la stratégie d’investissement pour Prudential et Deutsche Bank et a travaillé pour la Réserve fédérale de New York, voit des signaux encourageants qui stimulent généralement les actions.

“La croissance de la main-d’œuvre a considérablement ralenti et les entreprises subissent une pression énorme pour qu’elles utilisent la technologie pour compenser cela”, a déclaré Yardeni. “Cela signifie augmenter la productivité. J’ai donc cette histoire très haussière, je pense, pour une activité qui augmente de 2% en ce moment. Je pense qu’elle se dirigera vers 4% dans les prochaines années.”

En conséquence, Yardeni voit les salaires augmenter plus rapidement que les prix et les marges restent élevées – une recette pour de solides bénéfices d’entreprise.

Mais en attendant, il surveille de près les risques qui font la une des journaux.

“La variante delta fait évidemment l’actualité tous les soirs, et c’est certainement dérangeant”, a déclaré Yardeni.

Son autre point d’achoppement : la hausse des prix.

“L’inflation n’a pas encore démontré qu’elle est réellement transitoire, a-t-il ajouté. “Pour le moment, il n’y a aucune preuve qu’elle ait atteint un pic. Il y a donc toujours des inquiétudes dans ce sens.”

Même si des défis subsistent, Yardeni prédit que le S&P 500 bondira de 12% par rapport aux niveaux actuels tant que les États-Unis éviteront un autre vaste verrouillage économique.

“J’en ai 5 000 sur le S&P 500 d’ici la fin de l’année prochaine ou plus tôt”, a déclaré Yardeni. “Chaque fois que j’ai une perspective haussière au cours de la dernière année, nous y arrivons beaucoup plus tôt.”

Vendredi, le S&P 500 a clôturé à 4 468, un sommet historique. L’indice est maintenant en hausse de 19% jusqu’à présent cette année et de 100% depuis le creux de la pandémie.

Avertissement