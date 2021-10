Le niveau «Bar Room Blitz» de Back 4 Blood me donne vie

Image : Rocher de la tortue

Temps de confession : je n’ai jamais joué à Left 4 Dead. Je suis évidemment conscient de ce qu’est le jeu de tir emblématique de Valve – faire équipe avec des amis et tirer sur des zombies – et qu’une tonne de joueurs l’ont aspiré comme des zombies se régalant de miasmes cérébraux. Pourtant, malgré l’omniprésence du jeu, je n’y suis tout simplement jamais parvenu. ça arrive parfois ! Pouvez-vous me blâmer?

Au cours des derniers jours, j’ai barboté avec son successeur spirituel, Back 4 Blood, qui est sorti pour PC, PlayStation et Xbox plus tôt cette semaine. (Il est également disponible via Game Pass.) Je crois comprendre que les jeux sont très, très similaires, ce qui est logique, étant donné que Back 4 Blood est développé par Turtle Rock, les personnes qui ont créé l’original Left 4 Dead.

Les gars, je pense que je comprends maintenant. La formule — faites équipe avec des amis et tirez sur des zombies — déchire absolument.

Ayant joué à la version bêta de Back 4 Blood en août, je savais un peu à quoi m’attendre. Mais c’est en jouant au niveau « Bar Room Blitz » cette semaine que j’ai cristallisé à quel point ces jeux de destruction de zombies peuvent être cool. Situé à mi-chemin du premier acte, le principe du niveau est simple : vous vous terrez dans un bar. Vous démarrez un jukebox. Les zombies envahissent votre position. S’ils atteignent le jukebox, la musique s’arrête, vous devez alors la redémarrer. Votre objectif est de défendre le jukebox jusqu’à ce que la chanson puisse être jouée jusqu’au bout. Ensuite, une jeep blindée apparaît, vous permettant de vous échapper.

Il y a quelques jours, j’ai parcouru le niveau avec Zack Zweizen de Kotaku. Notre jukebox a joué « Black Betty » de Spiderbait, juste la chanson absolument parfaite pour tuer les zombies. Nous avons tous les deux remarqué à quel point la mélodie était parfaite pour le moment, la bande-son idéale pour abattre des centaines de zombies. Je me souviens très bien d’avoir dit quelque chose comme quoi j’avais l’impression d’être à Zombieland ou 28 jours plus tard.

Je ne savais pas que « Black Betty » était l’une des nombreuses chansons qui peuvent apparaître pendant cette scène. Apparemment, vous pouvez également obtenir d’autres morceaux emblématiques riches en riffs, comme « Tick Tick Boom » de The Hives, « Rusty Cage » de Johnny Cash, « All Hell Breaks Loose » de Misfits et le rugissant « Ace of Spades » par Motorhead. (Certaines âmes bienveillantes ont bricolé les offres du jukebox dans diverses listes de lecture Spotity.) En lisant la liste complète, oui, chacun est tout aussi adapté à la situation que « Black Betty ». J’ai bien l’intention de jouer plusieurs fois dans le niveau pour voir quelles chansons j’obtiens.

J’ai joué à de nombreux jeux de zombies qui capturent le frénétisme foudroyant d’un bon film de zombies, mais je ne me suis jamais légitimement senti comme si j’en faisais partie, pas comme je l’ai fait avec le niveau « Bar Room Blitz » de Back 4 Blood. Cela seul suffit à me faire revenir 4 de plus.