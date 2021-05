Le niveau d’annonces HBO Max moins cher arrive en juin 2021

À partir de juin, ce nouveau niveau sera mis en ligne avec le niveau actuel sans publicité de 15 $ par mois.AT & T a confirmé que le prix sera de 9,99 $ et n’aura pas accès à les derniers films.

Mise à jour, 19 mai 2021 (13 h 27 HE): Bien que nous ayons entendu une rumeur selon laquelle le prix du niveau supporté par les publicités HBO Max serait de 9,99 $ par mois, nous avons maintenant une confirmation. Dans un communiqué publié aujourd’hui, la société a confirmé cette baisse des prix.

Cependant, il a également confirmé que les utilisateurs de ce niveau moins cher n’auront pas accès aux films de lancement le jour même qui se produiront le reste de l’année. Cela signifie que seuls les abonnés à part entière pourront regarder les derniers films de Warner Bros.à la maison. Cela pourrait changer à la fin de 2021 et cela ne vous empêchera pas de regarder les films après leur première sortie en salle. Mais c’est un inconvénient majeur de ce plan moins cher.

Hormis cette mise en garde majeure, les utilisateurs pourront voir l’intégralité de la bibliothèque HBO. mais avec des interruptions publicitaires.

Article original, 12 mars 2021 (10 h 53 HE): HBO Max est l’un des services de streaming les plus populaires aux États-Unis. Cependant, c’est aussi l’un des plus chers, à 15 $ par mois. C’est presque le double d’un plan de base Netflix ou d’un abonnement Disney Plus standard.

En juin 2021, cependant, un nouveau niveau prenant en charge les publicités HBO Max sera supprimé. Ce niveau de tarification sera moins cher que le niveau de 15 $, ce qui devrait permettre aux fans de streaming plus soucieux des prix de se le permettre.

En rapport: Qu’est-ce que HBO Max? tout ce que tu as besoin de savoir

Malheureusement, AT&T – la société mère de HBO – n’a pas divulgué combien ce niveau coûterait (bien que des sources anonymes parlant avec CNBC aient suggéré 9,99 $). Il n’a pas non plus révélé comment les publicités affecteraient votre expérience de visionnage. Y aura-t-il des publicités pré-roll et mid-roll? Combien de temps dureront les annonces? Le niveau sans publicité aura-t-il accès à tous les mêmes contenus que les abonnés actuels? Ces réponses sont inconnues pour le moment.

Cependant, nous pouvons aller de l’avant et supposer que cela signifie que les abonnés actuels peuvent s’asseoir confortablement en sachant qu’ils n’auront pas d’annonces dans leur visionnage HBO Max de si tôt. De toute évidence, les abonnés actuels pourraient rétrograder leurs abonnements pour économiser de l’argent et gérer les publicités, mais l’existence d’un niveau financé par la publicité garantit pratiquement qu’il restera un niveau sans publicité.

Nous devrons attendre juin pour obtenir toutes les informations sur le niveau de tarification pris en charge par les publicités HBO Max. Restez à l’écoute!