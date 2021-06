Le niveau d’annonces HBO Max moins cher est maintenant disponible

Mise à jour, 2 juin 2021 (10 h 11 HE) : Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, Warner Media a confirmé qu’il avait désormais lancé son niveau d’abonnement moins cher pour HBO Max. Il coûte 9,99 $ par mois et est pris en charge par des publicités. Le niveau d’abonnement sans publicité le plus cher de 14,99 $ par mois est également toujours disponible. Comme annoncé précédemment, le niveau le moins cher ne donnera pas immédiatement à ses abonnés l’accès à la programmation de films en salles de Warner Bros. 2021. Les abonnés au forfait à 14,99 $ par mois pourront toujours regarder ces films, y compris The Conjuring: The Devil Made Me Do It, le jour et la date de leur sortie en salles.

Warner Media affirme que les publicités pour le plan HBO Max à 9,99 $ par mois ne dépasseront pas quatre minutes par heure. Les publicités ne seront pas du tout vues pendant les films et émissions de télévision originaux de HBO. De plus, ces utilisateurs ne pourront pas télécharger les films et les émissions de télévision du service pour les visionner hors ligne sur les appareils iOS et Android. Enfin, la qualité de la vidéo en streaming sera limitée à une résolution de 1080p.

Warner Media a également annoncé que les utilisateurs peuvent désormais souscrire à des abonnements annuels à HBO Max. Les prix seront de 99,99 $ pour le niveau basé sur la publicité et de 149,99 $ pour le plan sans publicité.

Article original, 12 mars 2021 (10 h 53 HE) : HBO Max est l’un des services de streaming les plus populaires aux États-Unis. Cependant, c’est aussi l’un des plus chers, à 15 $ par mois. C’est presque le double d’un forfait de base Netflix ou d’un abonnement Disney Plus standard.

En juin 2021, cependant, un nouveau niveau pris en charge par les annonces HBO Max sera supprimé. Ce niveau de tarification sera moins cher que le niveau de 15 $, ce qui devrait permettre aux fans de streaming les plus soucieux des prix de se le permettre.

Malheureusement, AT&T – la société mère de HBO – ne divulgue pas combien coûterait ce niveau (bien que des sources anonymes parlant avec CNBC aient suggéré 9,99 $). Il n’a pas non plus révélé comment les publicités affecteraient votre expérience de visionnage. Y aura-t-il des publicités pré-roll et mid-roll ? Quelle sera la durée des annonces ? Le niveau sans publicité aura-t-il accès au même contenu que les abonnés actuels ? Ces réponses sont inconnues pour le moment.

Cependant, nous pouvons aller de l’avant et supposer que cela signifie que les abonnés actuels peuvent s’asseoir confortablement en sachant qu’ils n’auront pas de publicités dans leur visionnage HBO Max de si tôt. De toute évidence, les abonnés actuels pourraient rétrograder leurs abonnements pour économiser de l’argent et gérer les publicités, mais l’existence d’un niveau financé par la publicité garantit presque qu’il continuera d’y avoir un niveau sans publicité.

Nous devrons attendre jusqu’en juin pour obtenir toutes les informations sur le niveau de tarification pris en charge par les annonces HBO Max. Restez à l’écoute!