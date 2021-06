“Le niveau dans ce Championnat d’Europe est très bon dans certains matchs”

28/06/2021 à 22:07 CEST

L’entraîneur allemand, Joachim Löw, a souligné ce lundi, à la veille de son équipe face à l’Angleterre en huitièmes de finale, que le niveau du Championnat d’Europe “a été très bon sur certains matchs” et que le football d’aujourd’hui se distingue en étant “plus rapide”.

Lors d’une conférence de presse, Faible Il a reconnu que l’Angleterre-Allemagne est parlée plus tard « pendant des années » et plus dans une situation comme celle-ci, dans laquelle c’est un « tout ou rien » dans l’égalité.

Interrogé sur les matches disputés jusqu’à présent dans la compétition, l’Allemand a mis en avant la première phase de l’Italie, mais a reconnu qu’il est encore difficile de juger, puisque désormais les matches et les équipes “les plus importants” comme les Pays-Bas arrivent, ce qui a provoqué un grand impression en phase de poules, ils ont été éliminés dès le premier échange.

“Certaines équipes ont connu des hauts et des bas, mais ce n’est pas rare. En général, maintenant, le jeu est plus rapide, les espaces se ferment, il y a de la pression sur tout le terrain et toutes les équipes veulent jouer le plus vite possible”, a-t-il déclaré. Faible.

L’entraîneur a minimisé le fait que demain pourrait être son dernier match à la tête de l’Allemagne – puisqu’il quitte la Mannschaft à la fin du tournoi – et a déclaré qu’il n’avait passé que “deux secondes dans ma tête” lundi. “Quand je suis devenu entraîneur, c’était pour des matches comme celui de demain, et toute mon attention est sur lui. Les petits détails décideront du match”, a-t-il ajouté.

Afin de FaiblePeu importe que leurs rivaux forment une ligne de trois ou quatre en défense, car à leur avis “le système n’est pas le facteur décisif, mais plutôt que les parties décident d’autres choses”.

Mis sur la liste des joueurs exceptionnels des Anglais, il a cité Phil Foden, Maçon Mount, Jadon sancho ou alors Marcus Rashford, tous “rapides et habiles”: “Son attaque est une menace réelle.”

L’Allemand a reconnu les problèmes qui existent dans son pays pour trouver de bons dribbleurs, et bien qu’il ait assuré que la fédération a fait un effort pour améliorer cet aspect, “on apprend à dribbler avec six ans et non avec quatorze, donc c’est une responsabilité de la je travaille dans des clubs.