Le niveau d’eau du lac Tahoe s’effondre, les poissons échoués et les quais de séchage

Le lac Tahoe est dans un état « terminal » car le niveau d’eau du sixième plus grand lac des États-Unis est tombé en dessous de son bord naturel, selon le Tahoe Daily Tribune.

Le centre de recherche environnementale de l’UC Davis Tahoe aurait déclaré mardi que le niveau d’eau du lac avait baissé six jours plus tôt que prévu, ce qui signifie que le lac ne coule plus vers ses affluents.

Le terminal, ou condition endoréique, pourrait empêcher le saumon de frayer dans la rivière Truckee et d’autres sources d’eau connectées au lac d’eau douce qui chevauche la frontière entre la Californie et le Nevada, selon le rapport.

Malgré les récentes chutes de neige, qui auraient été accompagnées de vents violents qui ont alimenté l’évaporation, la condition a laissé des algues en décomposition sur ses plages du sud, ainsi que des quais asséchés et des rampes de mise à l’eau, dont certaines se trouvaient à des centaines de pieds de la ligne de flottaison, ont montré des images de KCRA.

« Cela nous met en garde contre le fait que les choses pourraient empirer », a déclaré le directeur de TERC, Geoffrey Schladow, au Los Angeles Times.

« En une période de 36 heures, le niveau du lac a baissé de 1,2 pouce en raison de l’évaporation », a écrit TERC dans un e-mail au journal. « C’est près de quatre fois le taux d’évaporation annuel d’environ 72 pouces par an. »

Sans précipitations importantes, le lac perdrait 4 à 6 milliards de gallons d’eau par semaine jusqu’à l’hiver, lorsque les niveaux devraient augmenter, selon l’exutoire.

« Ce n’est pas une goutte dans le seau », aurait déclaré le centre, ajoutant que si la pluie et les chutes de neige étaient inférieures à la moyenne cet hiver, « l’année prochaine, le lac tombera sous le bord naturel beaucoup plus tôt et y restera probablement pendant la majeure partie de 2022 ».

Pour ajouter l’insulte à la blessure, les eaux du lac ont été assombries par la pollution causée par une série d’incendies de forêt cet été.

Le volume de Tahoe fluctue toujours, mais des changements drastiques sont provoqués par le changement climatique et la sécheresse, selon le site Web du centre.