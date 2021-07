Le niveau des stocks de logements résidentiels atteint un plus bas depuis 6 ans

Le rapport, cependant, n’a pas précisé dans quelle mesure l’abordabilité s’est améliorée dans la région maintenant.

La région métropolitaine de Mumbai (MMR) s’en est bien sortie en termes de réduction des niveaux élevés de stocks de ses unités résidentielles au cours de la dernière année, le niveau étant désormais à son plus bas niveau en six ans. Fin juin 2021, l’excédent de stock de logements invendus de MMR a été réduit à 43 mois par rapport au pic de 55 mois en 2020 au milieu de Covid-19.

Selon ANAROCK Property Consultants, cette baisse de l’excédent d’inventaire est la plus importante parmi les sept premières villes. À l’heure actuelle, l’excédent de stocks d’invendus de MMR est sur le point de revenir à son dernier niveau de 2015, alors qu’il était de 42 mois. Contrairement aux autres grandes villes, MMR a connu une baisse annuelle maximale de 6% de son stock global d’invendus – d’environ 2,10 unités lakh au 30 juin 2020, à environ 1,97 unités lakh au 30 juin 2021. Les zones considérées sous MMR comprennent Mumbai, Navi Mumbai et Thane.

La meilleure nouvelle est que la majeure partie de cette baisse est due à l’augmentation des ventes de maisons, plutôt qu’à une diminution des nouveaux lancements. La région a enregistré des ventes totales d’environ 58 170 unités entre avril-juin de l’année dernière et avril-juin 2021, tandis que les nouveaux lancements s’élevaient à près de 41 500 unités.

Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants, a déclaré que la pandémie avait changé la donne pour la région, qui était qualifiée d’inabordable jusqu’à il y a quelques années. “Les réductions des droits de timbre, les taux d’intérêt des prêts immobiliers extrêmement bas et les remises et offres pour les développeurs ont stimulé le marché du logement de MMR au cours de l’une des années les plus difficiles et les plus difficiles de l’histoire”, a-t-il déclaré.

Selon l’étude d’ANAROCK, les prix de l’immobilier à Mumbai ont augmenté de sept à dix fois au cours des 20 dernières années. Le nombre moyen de revenus mensuels requis pour posséder une maison dans cette ville est le plus élevé parmi les grandes villes indiennes, entre 67 et 90 fois le revenu mensuel moyen. Jusqu’au déclenchement de la pandémie, moins de 5% des habitants de Mumbai pouvaient se permettre d’acheter une maison ici, soit directement, soit avec un prêt immobilier. Le rapport, cependant, n’a pas précisé dans quelle mesure l’abordabilité s’est améliorée dans la région maintenant.

