Le niveau gratuit de YouTube Music gagne une fonctionnalité utile pour en perdre une autre

Google a récemment annoncé un changement plutôt utile pour YouTube Music, permettant enfin aux utilisateurs du niveau gratuit d’écouter de la musique en arrière-plan comme la plupart des meilleurs services de streaming musical. Cependant, ce nouvel avantage s’accompagne d’un autre changement, que les utilisateurs n’aimeront peut-être pas autant.

Dans une page d’assistance YouTube Music repérée par 9to5Google, la société indique que les utilisateurs du niveau gratuit ne pourront plus regarder de vidéos avec l’application. Cette fonctionnalité deviendra bientôt un avantage de niveau Premium, essentiellement en échangeant des fonctionnalités car l’écoute en arrière-plan ne nécessitera plus d’abonnement Premium.

Pouvoir regarder des vidéos musicales en plus d’écouter des pistes audio est l’un des avantages de YouTube Music, mais ce changement signalerait une évolution vers une application plus audio uniquement. Cependant, cela donnerait aux utilisateurs gratuits une autre raison d’envisager de passer à l’abonnement Premium, YouTube Music gérant tous leurs besoins musicaux.

La page d’assistance présentait également les différences à venir entre les deux niveaux. Ceux du niveau gratuit auront bientôt accès à :

écoutez de la musique en arrière-plan aléatoire jouez des mix personnalisés (qui sont faits pour vous !) trouvez les mix d’ambiance parfaits pour des activités comme l’entraînement, les déplacements et plus encore explorez des millions de chansons et des milliers de listes de lecture, gratuitement continuez à lire les morceaux téléchargés sur -demande

Tandis que ceux sur Premium pourront :

écouter des chansons à la demande regarder des vidéos sur YouTube Music sauter des pistes un nombre illimité de fois profiter de YouTube Music sans publicité

Pour aider à expliquer les changements, le chef de produit YouTube, Jason Robinson, organisera une AMA le 21 octobre pour répondre aux questions et recueillir des commentaires sur les changements.

La mise à jour aura lieu le 3 novembre au Canada d’abord, et d’autres pays suivront à un moment donné.

