Le niveau publicitaire HBO Max devient officiel sans 4K, téléchargements, plus

Après l’avoir taquiné pendant quelques mois, HBO Max vient de lancer son niveau de streaming plus abordable et financé par la publicité qui coûte 9,99 $ par mois.

Si vous vous rendez sur le site Web de HBO Max aujourd’hui, vous serez accueilli avec un nouveau message mentionnant « les forfaits commencent à 9,99 $/mois ». En vertu de cela, le site décompose les différences entre les forfaits à 9,99 $/mois et 14,99 $/mois, et les différences s’additionnent rapidement.

Avec le nouveau niveau HBO Max financé par la publicité, les utilisateurs ont accès à l’intégralité du catalogue HBO Max, avec uniquement de la publicité tout au long de la programmation. Pas plus de quatre minutes de publicité sont diffusées par heure de contenu lu.

Au-delà des publicités, ce nouveau niveau HBO Max limite également la qualité du streaming en HD dans tous les domaines, ce qui signifie que les quelques titres qui prennent en charge la 4K sur le service ne joueront pas à la qualité supérieure et seront plafonnés à 1080p. La lecture hors ligne est également supprimée à ce niveau, limitant les appareils mobiles au contenu en streaming uniquement. L’autre grande perte concerne les sorties en salles le jour même. Tous les films de Warner Brothers 2021 sont disponibles sur HBO Max le même jour que les cinémas, y compris les sorties à venir telles que In The Heights, Space Jam: A New Legacy, et plus encore. Ceux-ci ne seront disponibles sur le niveau financé par la publicité qu’à une date ultérieure.

Les abonnés peuvent également économiser de l’argent sur l’un ou l’autre plan en prépayant pour une année complète, 99 $ pour les publicités et 149 $ sans, les deux étant une remise globale de 16 %.

En savoir plus sur HBO Max :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus d’informations :