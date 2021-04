Le niveau record d’Ethereum pourrait être influencé par une baisse des taux de gaz ETH

Compartir

Au cours du week-end, Ethereum (ETH) a atteint de nouveaux sommets en atteignant un record absolu de 2159 $.

Son élan ne montre aucun signe de ralentissement car il a grimpé à 2185 $ au moment de la rédaction de cet article, selon CoinMarketCap.

Santiment attribue cette tendance à une baisse des frais moyens d’Ethereum. Le fournisseur de métriques de chaîne a expliqué:

«Un autre aspect qui a contribué à AllTimeHigh d’Ethereum ce week-end est le fait que les frais moyens sont tombés à un plus bas niveau de 5 semaines. Avec des frais revenant en moyenne de 11,08 $, c’est le plus bas depuis le 5 mars, ce qui permet de profiter davantage de l’ETH. “

L’ETH a été aux prises avec le défi des tarifs élevés du gaz, qui à un moment donné ont atteint un niveau qui a rendu inefficace le secteur de la finance décentralisée (DeFi). En outre, ils étaient hors de portée des utilisateurs moyens et des commerçants.

Ethereum 2.0, lancé en décembre 2020, est présenté comme un changeur de jeu pour résoudre ce problème, car il cherche à faire passer le mécanisme de consensus actuel de preuve de travail à un cadre de preuve de participation, qui est présenté comme plus respectueux de l’environnement. et rentable.

De plus en plus de participants rejoignent le réseau Ethereum

Selon le fournisseur de données cryptographiques Glassnode, le nombre d’adresses ETH non nulles a battu le record de 57 millions. Cela indique que plus de participants rejoignent le train Ethereum, comme en témoignent ses mouvements record actuels.

Par exemple, la valeur totale bloquée dans ETH 2.0 a récemment dépassé la barre des 8 milliards de dollars, ce qui indique que les investisseurs parient gros sur ce contrat de dépôt.

Le temps nous le dira alors que le voyage d’Ethereum vers la lune continue de prendre forme, car sa nouvelle vague est soutenue par divers fondamentaux haussiers. Par exemple, en mars, le géant du paiement Visa Inc. a annoncé qu’il s’était installé sur la blockchain Ethereum pour effectuer des transactions en USDC.

Visa a révélé qu’elle avait lancé un programme pilote avec Crypto.com, une plate-forme de paiement et de cryptage, et que des plans étaient en cours pour proposer l’accord USDC à davantage de partenaires plus tard cette année.

Source de l’image: Shutterstock