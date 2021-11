Le «Noël 8 bits» de HBO donne au gant NES Power Glove un autre coup à la gloire du film

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Vous vous souvenez du Power Glove ? C’était un moyen plutôt gênant d’interagir avec les jeux à l’époque de la NES, et a été immortalisé dans le film hollywoodien de 1989. L’assistant. C’est depuis devenu un objet culte dans le monde du jeu vidéo, inspirant l’adoration des joueurs plus âgés (ainsi qu’un long métrage documentaire), mais ce périphérique tant décrié a une autre chance de devenir célèbre grâce au prochain film festif de HBO, Noël 8 bits.

Situé à la fin des années 80, le film raconte la quête d’un garçon pour obtenir un système de divertissement Nintendo, l’article le plus populaire pour tout enfant qui se respecte. Mais hélas! La NES est épuisée partout, alors Jake Doyle, 10 ans, s’est donné pour mission d’en obtenir une.

Voici quelques relations publiques :

De New Line Cinema et HBO Max vient « 8-Bit Christmas », un retour humoristique et sincère sur les aventures de l’enfance. Situé dans la banlieue de Chicago à la fin des années 1980, l’histoire est centrée sur la quête herculéenne de Jake Doyle, dix ans, pour obtenir le dernier et le meilleur système de jeu vidéo pour Noël.

Le film met en vedette Neil Patrick Harris (à venir « The Matrix Resurrections », « A Series of Unfortunate Events ») et Winslow Fegley (« Come Play », « Fast Layne ») en tant qu’adulte et jeune Jake, respectivement, June Diane Raphael ( » Long Shot », « Grace and Frankie »), avec David Cross (« Pitch Perfect 2 », les films « Kung Fu Panda ») et Steve Zahn (« The White Lotus »).

Michael Dowse (« Coffee & Kareem ») a réalisé le film à partir d’un scénario de Kevin Jakubowski, basé sur son livre du même nom. Tim White, Trevor White, Allan Mandelbaum, Jonathan Sadowski et Nick Nantell ont produit, avec Nikki Ramey, Richard Brener, Celia Khong, Kevin Jakubowski et Whitney Brown à la production exécutive.