Le Noël de Josh Duggar derrière les barreaux de la prison révélé

Josh Duggar a récemment été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de téléchargement et de possession de pornographie juvénile. En conséquence, il passera Noël derrière les barreaux en attendant sa condamnation. Selon The Sun, Duggar se verra servir des repas simples alors qu’il passe les vacances à l’isolement.

La publication a rapporté que Duggar resterait à l’isolement au centre de détention du comté de Washington dans l’Arkansas à Noël. Un initié a souligné que les personnes en isolement cellulaire « ne peuvent pas manger avec d’autres ». Ils ont poursuivi: « Ils sont servis seuls dans leur cellule, mais ils reçoivent la même nourriture que tout le monde. » Quant à ce qu’il mangera, une source a déclaré au magasin que les détenus se verraient servir « un petit quelque chose de spécial. Ce ne sera pas grand, mais ce sera un petit quelque chose de différent ».

Bien qu’ils n’aient pas partagé ce que les détenus mangeront à Noël, avec une source notant que le menu n’est pas encore complet, ils ont donné un aperçu de ce qu’ils ont mangé dans l’établissement. Dans les jours qui ont précédé les vacances, ils ont mangé des repas tels que « des flocons d’avoine avec du beurre et du sucre, une galette de saucisse, des pommes de terre frites maison, du pain et de la margarine ». Les options de boissons sont limitées, les détenus ayant la possibilité de prendre une boisson enrichie à l’orange et pas de café. La source a expliqué que les autres repas comprenaient des hamburgers et une casserole de dinde et de riz.

Début décembre, Duggar a été reconnu coupable de téléchargement et de possession de pornographie juvénile. Il encourt maintenant une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison et des amendes de 250 000 $ pour chaque chef d’accusation. Il a été rapporté plus tard qu’il avait été placé à l’isolement pour des raisons de « sécurité ». Une source proche de la prison a déclaré au Sun : « Josh est isolé de la population en général. Il est seul dans une cellule de détention. Nous le faisons pour chaque délinquant sexuel. Nous le détenons séparément pour sa propre sécurité. »

Au milieu de cette affaire juridique, TLC a décidé d’annuler officiellement l’émission de la famille de Duggar, Counting On. Le réseau n’a pas donné de raison explicite derrière l’annulation, mais il a fait allusion à la bataille juridique de Duggar dans sa déclaration. Leur déclaration disait: « TLC ne produira pas de saisons supplémentaires de Counting On. TLC pense qu’il est important de donner à la famille Duggar la possibilité de régler leur situation en privé. »