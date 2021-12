Le Noël de Mariah Carey s’est encore amélioré après avoir atteint un jalon majeur pour la chanson à succès

Mariah Carey a une autre saison des fêtes magique. Le deuxième spécial musical d’Amazon Prime Video de la chanteuse « All I Want for Christmas Is You », Mariah’s Christmas: The Magic Continues, est sorti le 3 décembre. Carey s’est également associé à la chaîne de restauration rapide McDonald’s pour un menu spécial vacances à petit budget centré sur autour du thème des « 12 jours d’offres ». Intitulé à juste titre « 12 Offres de Noël », les clients peuvent choisir des options de menu gratuites disponibles emballées dans du papier spécial avec un achat minimum de 1 $. Maintenant, l’air classique de Carey de 1994 a atteint de nouveaux sommets, ajoutant à son succès de Noël.

Le vendredi 3 décembre, le single de vacances « All I Want for Christmas Is You » de Carey a battu de nouveaux records en recevant le Diamond Award de la RIAA (Recording Industry Association of America). La chanson est historique, devenant le premier single de vacances à recevoir le prix tant convoité.

« L’amour continu pour ma chanson ne cesse de m’étonner et de remplir mon cœur d’une multitude d’émotions », a déclaré Carey, 52 ans, dans un communiqué de presse, tel que rapporté par People Magazine. « Ça m’étonne que ‘All I Want for Christmas is You’ ait traversé différentes époques de l’industrie de la musique. Le prix RIAA DIAMOND ?! Wowww ! Je suis tellement chanceux d’avoir les plus grands fans sur Terre, mon Lambily, qui continuent pour soutenir mon héritage. Je t’aime.

Carey a également célébré sur les réseaux sociaux. Elle a partagé une photo d’elle posant avec son trophée Diamond Award, sous-titrant le film, « Les diamants sont les meilleurs amis d’une fille », aux côtés d’un cœur et d’un emoji en diamant.

Ses dirigeants de label sont tout aussi excités. « Mariah est la reine de Noël », a déclaré Richard Story, président du Commercial Music Group de Sony Music Entertainment, dans un communiqué. « Sa famille Sony Music la félicite d’avoir battu un nouveau record et de continuer à écrire l’histoire en tant que premier et seul artiste à avoir franchi cette étape incroyable. »

Cette année, Carey a également sorti un nouveau single de Noël. « Fall In Love at Christmas » met en vedette la légende du gospel Kirk Franklin et DJ Khalid. Le clip présente une apparition des jumeaux de 11 ans de Craye.