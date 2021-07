Le Nokia 6310 revient, une évolution de l’appareil emblématique avec de nouvelles améliorations

27/07/2021 à 18:11 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Nokia est de retour. Bien que peut-être pas de la manière que vous attendez. La société suédoise, désormais au nom de HMD Global, revient pour nous proposer un terminal que beaucoup d’entre vous connaissent. Il s’agit de Nokia 6310, un appareil qui arrive adapté à notre époque avec toutes les caractéristiques qui en ont fait une référence et qui pour des raisons évidentes ne rivalise pas avec la gamme d’appareils mobiles actuels.

Pour tous ceux qui recherchent un terminal basique, cet appareil permet d’écouter la radio, d’appeler, et même de jouer au mythique Snake. Tout cela avec une batterie qui nous durera des semaines, étant la caractéristique la plus frappante de ce téléphone. Le Nokia 6310 est doté d’un Panneau QVGA de 2,8 pouces, processeur Unisoc 6531F, 8 Mo de RAM, 16 Mo de stockage extensible à 32 Go via micro SD et un appareil photo 0,3 MP avec flash. On retrouve également des fonctionnalités telles que la prise jack 3,5 mm et le GPS.

La société a mis ce terminal en vente à 40 € et est disponible sur trois couleurs: vert, jaune et noir. Sur le site officiel de Nokia, vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet.