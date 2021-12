Le Nokia X10 économique de HMD Global est mis à jour vers Android 12

Plus tôt ce mois-ci, HMD Global a commencé à déployer la mise à jour stable d’Android 12 sur le Nokia X20. Le fabricant finlandais de smartphones a maintenant publié la mise à jour pour le Nokia X10, qui a été annoncée aux côtés du X20 en avril de cette année.

La mise à jour arrive en tant que version de build V2.230 et pèse 2,19 Go (via NokiaPowerUser). Selon l’annonce officielle de la mise à jour sur les forums de la communauté de Nokia, la mise à jour sera envoyée par vagues. Dans la première vague, la mise à jour atteindra les utilisateurs de Nokia X10 sur les marchés suivants d’ici le 26 décembre :

Albanie Autriche Bahreïn Belgique Croatie Danemark Égypte Estonie Finlande France Hongrie Islande Iran Irak Italie Jordanie Lettonie Liban Lituanie Luxembourg Macédoine Macédoine Moldovo Monténégro Pays-Bas (Tele 2, VF, T-Mobile) Norvège Oman Portugal Qatar Roumanie Arabie saoudite Serbie Slovaquie Espagne Suède EAU

Comme vous vous en doutez, la mise à jour apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment des widgets de conversation, des améliorations d’accessibilité et un tableau de bord de confidentialité. Il introduit également un nouveau Private Compute Core, qui est un environnement mobile sécurisé isolé du reste du système d’exploitation et de vos applications. De plus, la mise à jour inclut le correctif de sécurité Android de novembre 2021.

Tout comme certains des meilleurs téléphones Android de HMD Global, le Nokia X10 devrait bénéficier de trois ans de mises à jour du système d’exploitation Android. Depuis le lancement du téléphone avec Android 11 prêt à l’emploi, Android 12 n’est que la première des trois mises à jour majeures que le téléphone recevra.

