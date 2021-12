Le Nokia X20 est le premier téléphone de HMD Global à recevoir la mise à jour Android 12

Le fabricant finlandais de smartphones HMD Global a enfin lancé le déploiement d’Android 12 pour ses meilleurs téléphones Android. Le premier téléphone de la société à bénéficier de la mise à jour Android 12 est le Nokia X20.

Selon un article publié sur les forums de la communauté de Nokia, la mise à jour sera proposée aux utilisateurs par étapes (via Nokiapoweruser).

Les utilisateurs de Nokia X20 dans les pays suivants devraient recevoir la mise à jour stable d’ici le 17 décembre :

Autriche Belgique Croatie (Tele2, Vipnet) Danemark Égypte Estonie Finlande Allemagne Hong Kong Hongrie (Telenor HU) Islande Iran Irak Jordanie Lettonie Liban Lituanie Luxembourg Malaisie Pays-Bas (Tele2 NL, VF, T-Mobile) Norvège Portugal Roumanie Slovaquie (O2 – SK) Espagne Suède Suisse

La mise à jour porte le numéro de build V2.350 et pèse 2,18 Go. Comme vous vous en doutez, la mise à jour apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment un nouveau tableau de bord de confidentialité, une recherche universelle, un mode à une main, des indicateurs de microphone et de caméra, un emplacement approximatif, une conception de l’interface utilisateur remaniée, etc. En plus des nouvelles fonctionnalités et autres améliorations, la mise à jour apporte également le correctif de sécurité Android de novembre 2021 au milieu de gamme.

Le Nokia X20 a été lancé en avril de cette année avec Android 11 prêt à l’emploi. Semblable aux produits phares de Samsung et OnePlus, le X20 est garanti de recevoir trois ans de mises à jour du système d’exploitation.

