Le nom danse commence sur les bancs

23/05/2021 à 21h30 CEST

Adrià Corominas

Avec le titre en poche pour l’Atlético de Madrid de Simeone, le rideau est tombé sur une autre Ligue qui, comme toujours, consacre certains et condamne d’autres. Les clubs commencent à préparer les équipes pour la saison prochaine et commencent à se mettre au travail pour trouver le locataire idéal pour leurs bancs.

Premier licenciement

C’est précisément la victoire des colchoneros que leur a donné l’alirón qui a précipité le premier licenciement. La victoire des rojiblancos signifiait aussi la descente d’un Real Valladolid qui ne veut pas perdre une minute à commencer à bouger pour réaliser le retour en Première Division.

L’équipe de Valladolid a officiellement annoncé que son entraîneur, Sergio Gonzalez, en tant que directeur sportif, Miguel Angel Gomez, ils ne continueront pas la saison prochaine au club. Le Catalan a promu le club de Blanquivioleta dans la catégorie la plus élevée du football espagnol il y a trois saisons, où il a réussi à le garder jusqu’à ce samedi.

Dans la déclaration de licenciement, Valladolid a souligné l’engagement et le dévouement de l’entraîneur et du directeur sportif “tout au long du temps qu’ils ont passé avec l’entité”, tout en leur souhaitant “les meilleures réussites personnelles et professionnelles pour l’avenir”.

effet domino

Les autres entraîneurs dont les jours peuvent être comptés dans leur club sont José Bordalás et Diego Martínez, qui étaient précisément les visages du dernier jour du championnat. À Bordalás Il lui reste un an sur son contrat avec Getafe, mais son projet, après cinq saisons au plus haut niveau, semble épuisé. Le joueur né à Alicante a perdu le leadership qu’il avait dans le club Azulón, où ce parcours a subi ce qui n’est pas écrit pour se sauver. Finies les années glorieuses avec une promotion, une cinquième place et un passage digne de la Ligue Europa.

Son destin pourrait être Valence pour soulager l’éternel intérim «Voro», un autre technicien qui va perdre sa chaise et qui pourrait être le premier domino à tomber. Parce que si le mouvement de Bordalás vers Valence, celui qui a le plus de chiffres pour le soulager à Getafe est justement Diego Martinez, qui termine son contrat en juin, n’a pas encore renouvelé et dirige Grenade depuis trois ans impeccables, qu’il a mené de la deuxième division aux quarts de finale de la Ligue Europa.

Euphorie à Donosti

Celui qui ne bougera pas sera Shérif Imanol. L’entraîneur de la Real Sociedad a signé l’une des meilleures années de l’histoire du club, après avoir remporté la Copa del Rey et placé son équipe pour la deuxième année consécutive en phase de groupes de la Ligue Europa, ce qu’aucun entraîneur n’avait réalisé depuis la fin des années 80 avec John Toshack sur le banc.

L’entraîneur txuri urdin le fait également en réalisant le score le plus élevé des 4 saisons, dont deux partielles, au cours desquelles il a dirigé l’équipe.

Et pour finir de compléter la bonne dynamique que traverse le club Anoeta, sa filiale, formé par Xabi Alonso, a obtenu une promotion en deuxième division, ce qui augure des perspectives très excitantes pour Saint-Sébastien, qui aura une grande garde-robe la saison prochaine avec les deux équipes des deux plus hautes catégories de football national.

Candidats européens

Ils ne semblent pas non plus avoir l’intention de bouger Mauricio Pellegrini, qui s’est qualifié pour la Ligue Europa à son Betis, ni Unai émeri, en attendant de savoir s’il remporte ou non la finale de Gandsk contre Manchester United, devra se contenter de la nouvelle Ligue de conférence. Une déception qui ne perturbe pas les plans Roig, car l’entraîneur basque a une grande garantie: avoir mis le sous-marin jaune en finale européenne pour la première fois de son histoire.