Le nom de bébé de Meghan Markle et du prince Harry se heurte au désir de quitter la famille royale – expert | Royale | Nouvelles

Le bébé de Meghan Markle a «le nom le plus royal», selon un expert

La commentatrice royale Ingrid Seward a déclaré que la décision d’utiliser “un surnom intime” de la reine comme prénom de leur fille était “étrange” compte tenu de leur relation avec la famille royale. Elle a déclaré: “Comme il est charmant que Harry et Meghan aient décidé d’appeler leur fille Lilibet ou Lili en guise de compliment à la reine.

“Mais comme c’est étrange alors qu’ils prétendent vouloir se retirer de la vie royale d’avoir choisi d’utiliser un surnom royal aussi intime pour leur fille.”

Alors qu’elle n’était qu’une enfant en bas âge et qu’elle n’était pas une héritière directe du trône, la désormais reine s’est trouvée par inadvertance un surnom alors qu’elle avait du mal à prononcer son nom, selon l’historien britannique Ben Pimlott.

Dans sa biographie de la reine, il écrit : « La normalité exigeait un nom d’animal de compagnie et cela, la presse était ravie de le découvrir, la princesse Elizabeth elle-même l’a fourni très tôt.

“A deux ans et demi, elle se faisait appeler ‘Tillabet’.

Meghan Markle et le prince Harry ont accueilli leur petite fille vendredi (Image: PA)

Le surnom de la reine parmi ses proches était Lilibet (Image: GETTY)

“Plus tard, c’est devenu ‘Lisabet’ ou ‘Lilliebeth’, avant de s’installer comme ‘Lilibet’, le nom que sa famille proche a continué à l’appeler toute sa vie.”

Ce surnom n’a été largement utilisé que par les parents les plus proches et les plus aimés de la reine – ses parents, sa sœur Margaret et le prince Philip.

Dans un éditorial qu’elle a écrit pour le Sun, Mme Seward a également tenté de deviner la réaction que la reine aura eue en entendant le nom de son onzième arrière-petit-enfant.

Elle a écrit : « Il [the nickname] n’était affectueusement utilisée que par ses parents et son mari.

Le premier-né de Meghan Markle et du prince Harry est Archie, qui a eu 2 ans le mois dernier (Image: GETTY)

“Mais je suis certain qu’elle sera ravie et peut-être un peu confuse que le prince Harry ait décidé d’utiliser ce nom.”

Le prince Harry et Meghan ont officiellement démissionné en tant que membres actifs à temps plein de la famille royale fin mars 2020.

Trois mois auparavant, ils avaient annoncé au monde leur intention de se tailler un nouveau rôle au sein du cabinet, qui les aurait vus devenir des membres de la famille royale travaillant à temps partiel, capables d’exercer des fonctions royales et de conserver tous leurs parrainages tout en faisant un vivre avec des entreprises à but lucratif.

Cependant, cette solution n’a pas été jugée réalisable par d’autres membres de la famille royale, et le duc et la duchesse de Sussex ont finalement dû renoncer à l’utilisation de leurs styles de RHS, de leurs parrainages royaux et militaires et de la sécurité payée par les contribuables britanniques.

Meghan Markle et le prince Harry ont appelé leur bébé Lilibet Diana (Image: PA)

Le prince Harry ‘a dit à la reine qu’il donnerait son nom à son enfant’, selon un expert

Cependant, un an après avoir perdu leur statut royal senior, ils ont déclaré qu’ils “n’avaient jamais quitté” la famille.

S’adressant à Oprah Winfrey dans leur interview historique diffusée début mars, Harry a déclaré qu’il avait demandé de l’aide au cabinet – mais ne l’avait pas reçue – par crainte que « l’histoire se répète » avant de prendre la décision de se retirer.

Faisant écho au duc qui a dit à Oprah “nous ne sommes jamais partis”, Meghan a expliqué: “Nous n’avons jamais quitté la famille et nous voulions seulement avoir le même type de rôle qui existe, non?

“Il y a les membres seniors de la famille et puis il y a les membres non seniors.

Meghan Markle, le prince Harry et leurs enfants vivent en Californie (Image : EXPRESS)

“Et nous avons dit, en particulier:” Nous prenons du recul par rapport aux rôles supérieurs pour être comme plusieurs … ” Je veux dire, je peux penser à tant de personnes en ce moment qui sont toutes … ce sont des altesses royales, prince ou princesse, duc ou duchesse… qui gagnent leur vie, vivent sur le domaine du palais, peuvent soutenir la reine si et quand elle est appelée.

« Donc, nous ne réinventions pas la roue ici.

“Nous disions:” OK, si cela ne fonctionne pas pour tout le monde, nous souffrons beaucoup, vous ne pouvez pas nous fournir l’aide dont nous avons besoin, nous pouvons simplement prendre du recul.

“‘Nous pouvons le faire dans un pays du Commonwealth’. Nous avons suggéré la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, le Canada.”

Le prince Harry a parlé de manière plus décisive de la “négligence totale” que lui et Meghan ont subie après avoir demandé de l’aide à la famille royale lors de la série documentaire sur la santé mentale qu’il a co-créée avec Oprah – The Me You Can’t See.

Le prince Philip a souvent appelé la reine ‘Lilibet’ (Image: GETTY)

Expliquant au journaliste américain qu’il cherchait un soutien à la lumière de l’examen minutieux des médias et de l’attaque en ligne que subissait sa famille, Harry a déclaré: “Je me sentais complètement impuissant.

“Je pensais que ma famille aiderait – mais chaque demande, demande, avertissement, quel qu’il soit, se heurte à un silence total ou à une négligence totale.

“Nous avons passé quatre ans à essayer de le faire fonctionner. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail.”

Meghan et Harry ont accueilli leur fille vendredi et ont partagé l’heureuse nouvelle avec le monde hier après-midi.

Avec le nom de leur fille, qui s’appelait Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, ils ont également rendu hommage à la défunte mère de Harry, la princesse de Galles.