Le nom de code utilisé pour annoncer une mort royale

De même, le Palais utilise d’autres clés pour renvoyer aux membres de la famille royale en cas d’urgence lors de visites royales ou de vacances à l’étranger, ceci afin d’assurer la sécurité de la famille.

Par exemple, la sécurité de la redevance fait référence à la reine comme Sharon ou “S”, pour annoncer la mort du prince Philip, ils ont utilisé la clé «Opération Forth Bridge», William et Kate n’ont pas encore de code pour annoncer leur décès, mais lorsqu’ils partent en vacances ou partent en tournée royale, ils sont appelés Daphne Clark et Danny Collins.

Davina Scott et David Stevens étaient les noms de code de Meghan Markle et le prince Harry.