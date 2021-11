Le nom de Fok Hing interdit : le nom « offensant » n’est pas autorisé après une décision historique | Royaume-Uni | Nouvelles

Une décision inédite n’a laissé à Incognito Group Limited, le propriétaire de Fok Hing Gin, d’autre choix que de renommer ses bouteilles, car elle est actuellement « offensante » pour les personnes « qui trouvent les jurons indésirables et inacceptables ».

Mais un plaignant a décrit Fok Hing Gin comme étant « clairement destiné à choquer et à être prononcé comme un terme offensant » auprès du Panel indépendant des plaintes (ICP).

Ils ont ajouté: « Les commentaires marketing que j’ai vus en ligne incluent » Fokthehaters « et » ceux qui n’aiment pas le nom peuvent FOK OFF «

« Donc, malgré les affirmations selon lesquelles il s’agit d’un terme de langue de Hong Kong signifiant bonne chance, il est évident que l’intention est de choquer et d’offenser ceux qui trouvent les jurons indésirables et inacceptables. »

Nicola Williams, président de l’ICP, a affirmé que lier un nom à un blasphème « n’est pas approprié ».

Elle a déclaré: « Aucun marketing responsable ne devrait causer une infraction grave ou généralisée.

« C’est la première fois depuis l’ajout de la règle sur les délits graves ou de grande ampleur, que le nom et l’emballage d’un produit sont considérés en vertu de la règle en termes de langage offensant. »

Incognito Group Limited a remercié les clients britanniques « qui nous ont chaleureusement accueillis dans leur collection de gin » et a annoncé qu’il modifierait les étiquettes du gin à la suite de la décision historique.

Ils ont déclaré: « Nous avons accepté de mettre à jour l’étiquette inversée pour être plus descriptif des détails qui ont inspiré notre marque, et nous sommes impatients de présenter à nos fans britanniques un peu de l’histoire de Hong Kong pendant qu’ils apprécient le Fok Hing Gin lors de la prochaine fête saison et au-delà. »