Le nom de la fille de Meghan Markle et Harry « sape » les affirmations de réconciliation | Royale | Nouvelles

Le prince Harry ‘a dit à la reine qu’il donnerait son nom à son enfant’, selon un expert

Une dispute sur la question de savoir si le prince Harry avait parlé à la reine de son intention de nommer sa fille Lilibet a explosé plus tôt dans la journée après qu’une source du palais a démenti les informations selon lesquelles le duc de Sussex aurait jamais demandé au monarque la permission d’utiliser le surnom de Sa Majesté. Ce briefing, selon le correspondant royal du Daily Express Richard Palmer, affaiblit le point de vue partagé par de nombreux commentateurs plus tôt cette semaine selon lequel nommer le nouveau-né des Sussex Lilibet Diana était une offre majeure de rameau d’olivier à la firme.

M. Palmer a écrit sur Twitter: “Le briefing du palais sape plutôt l’idée qu’il s’agissait d’un rameau d’olivier pour la reine.

“Certains peuvent penser que cela renforce l’argument selon lequel il s’agissait d’un stratagème cynique d’un couple désireux de cimenter leur marque royale, la seule chose qui les rend commercialisables auprès de clients commerciaux.”

Parmi les commentateurs qui ont parlé en ces termes du choix de Meghan et Harry il y a eu Sarah Vine.

Elle a écrit hier dans le Daily Mail: “Alors que Harry et Meghan ont peut-être eu les meilleures intentions absolues en nommant leur nouvelle arrivée Lilibet, à la lumière de leurs récentes attaques indifférentes contre la reine, une partie de moi s’inquiète que cela semble plutôt sans vergogne, tentative captivante de renforcer leur marque royale – une marque dont dépendent beaucoup leurs futurs revenus et leur capacité de financement.”

M. Palmer a également commenté le démenti de la source du palais, publié pour la première fois par la BBC, notant que cela donne l’idée que la firme et les Sussex “ne peuvent même pas s’entendre” sur un nom.

Il a déclaré: “D’une part, peu demandent à leur grand-mère s’il est acceptable de donner son nom à leur enfant mais, d’autre part, il est intéressant que la reine et les Sussex ne puissent même pas s’entendre sur s’il y a eu une conversation sur le nom préalablement.”

Il a terminé son tweet en mentionnant la déclaration de 61 mots de la reine qui a suivi l’interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey, en disant: “Les souvenirs peuvent varier.”

Quelques heures après que la BBC a publié le démenti de la source du Palais, une source proche du prince Harry et de Meghan a riposté.

Ils ont déclaré: “Le duc a parlé avec sa famille avant l’annonce, en fait sa grand-mère était le premier membre de la famille qu’il a appelé.

“Au cours de cette conversation, il a partagé leur espoir de nommer leur fille Lilibet en son honneur.”

L’initié, qui a pris la parole après que M. Palmer a tweeté son point de vue sur les affirmations de la source du palais, a ajouté: “Si elle n’avait pas soutenu, ils n’auraient pas utilisé le nom”.

D’autres correspondants et commentateurs royaux ont pesé dans la rangée après que le camp du Sussex a fait entendre sa voix.

Omid Scobie, qui a co-écrit la biographie Finding Freedom, pense que le briefing de la source du palais pourrait mettre en lumière la distance énorme entre les assistants et le duc et la duchesse de Sussex.

Il a tweeté: “Les proches du prince Harry confirment qu’il a parlé à sa famille proche avant l’annonce, alors peut-être que ce rapport met en évidence à quel point les assistants au sein de l’institution (qui ont appris la nouvelle du bébé aux côtés du reste du monde) sont maintenant du Les affaires privées des Sussex.”

Le commentateur Russell Myers a maintenu son rapport du début de la semaine sur la conversation entre la reine et le prince Harry sur le nom du nouveau-né des Sussex.

Il a tweeté: “Je croyais (et je suis toujours) que Harry seul avait déjà parlé à la reine du nom d’Elizabeth et de Lilibet et n’avait pas demandé” la permission “.

“HMQ a dit que c’était une” belle idée “.”

Et Richard Eden, commentant la réponse du camp de Sussex, a déclaré: “Sûrement, cela informe la reine de la décision qu’ils ont déjà prise, plutôt que de demander l’autorisation au préalable?

“HM était peu susceptible de dire ‘Non’.”

Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a annoncé dimanche que le couple avait accueilli leur fille le vendredi 4 juin.

Une déclaration a informé que le bébé était né à l’hôpital Santa Barbara Cottage et pesait 7 livres et 11 onces.

Expliquant la raison derrière les noms de Lili, la déclaration a déclaré: “Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet.

“Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.”