Le nom de la fille de Meghan Markle rend également hommage à maman Doria Ragland .

Meghan Markle et Prince Harry ont accueilli leur deuxième enfant – une fille – le 4 juin, la nommant Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor.

Comme le Grio l’a signalé précédemment, son prénom, Lilibet, est un clin d’œil au surnom de Sa Majesté la Reine. Le nom du bébé est en l’honneur de la grand-mère de Harry et de sa mère, la défunte princesse Diana. Le prénom Lili rend également hommage à la mère de Meghan Doria Ragland.

L’ancienne actrice a partagé dans un article de blog sur son site de style de vie aujourd’hui disparu, The Tig, que ses surnoms incluent “Meg, MM, M&M et Flower (que ma mère m’appelle depuis que je suis petite)”, a-t-elle écrit, comme rapporté par PEUPLE.

Meghan a inclus le muguet dans son bouquet de mariée pour son mariage avec le prince Harry en 2018. La princesse Diana a également inclus la fleur, symbole de bonheur et de renaissance, dans son mariage avec prince Charles.

Meghan Markle et sa mère, Doria Ragland, arrivent à l’hôtel Cliveden House sur le domaine de Cliveden du National Trust pour passer la nuit avant son mariage avec le prince Harry le 18 mai 2018 à Berkshire, en Angleterre. (Photo de Steve Parsons – Piscine / .)

Dimanche, Meghan et Harry ont partagé la nouvelle de la naissance de leur fille dans un communiqué.

«Lili est née le vendredi 4 juin à 11h40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie. Elle pesait 7 livres 11 onces. La mère et l’enfant sont tous deux en bonne santé et s’installent à la maison », a déclaré le couple. « Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet. Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.

Le duc et la duchesse de Sussex ont ajouté: «Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde. Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille. »

Aucune photo du nouveau-né ou des Sussex n’accompagnait l’annonce.

Harry et Meghan se sont mariés au château de Windsor en mai 2018. Leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor est né un an plus tard. La naissance de leur fille nouveau-née survient après l’interview télévisée explosive du couple royal avec Oprah Winfrey en mars.

Ils ont décrit des discussions douloureuses sur la couleur de la peau de leur premier enfant, la perte de la protection royale et les pressions intenses qui ont conduit Meghan à envisager le suicide. Elle a également noté que sa mère était restée dans une «dignité silencieuse» tout au long du processus de sortie du couple du Royaume-Uni.

« J’ai fait tout ce que j’ai pu pour protéger [my parents] dans cette frénésie médiatique, mais pendant plus d’un an, les tabloïds britanniques ont essayé de trouver mon père, offrant aux gens tellement d’argent pour essayer de trouver son adresse », a déclaré Markle à Winfrey. “Une fois qu’ils l’ont fait… les tabloïds ont emménagé dans l’appartement d’à côté et en face de lui, sont descendus sur cette petite ville, [and began giving] lui des cadeaux. Le tout nous amène là où nous en sommes aujourd’hui.

Des membres de la famille royale assistent à des événements marquant le centenaire de la RAF

LONDRES, ANGLETERRE – 10 JUILLET: (LR) La reine Elizabeth II, Meghan, la duchesse de Sussex, le prince Harry, duc de Sussex regardent le défilé aérien de la RAF sur le balcon du palais de Buckingham, alors que les membres de la famille royale assistent à des événements marquant le centenaire de la RAF le 10 juillet 2018 à Londres, en Angleterre. (Photo de Chris Jackson/.)

Meghan avait précédemment qualifié sa mère de “meilleure amie”. Elle a dit à Winfrey que bien que son père ait notoirement renversé le thé dans les tabloïds, sa mère est restée son soutien constant et fidèle.

« Tout le monde a une responsabilité. Écoutez, ils ont traqué ma mère et vous ne l’avez jamais entendue dire un mot », a-t-elle dit à propos de sa mère. “Elle est restée dans une dignité silencieuse pendant quatre ans, me regardant traverser ça.”

Bien qu’il ait quitté ses fonctions royales, la place de Harry dans l’ordre de succession au trône demeure. Sa fille est la huitième sur le trône britannique. Les sept premières places restent inchangées : prince Charles; Prince William; son fils Prince George, ses frères et sœurs Princesse Charlotte et Prince Louis; Prince Harry, et son fils Archie Mountbatten-Windsor.

Cette histoire contient des reportages supplémentaires de l’Associated Press du Grio.

