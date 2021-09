Le nom de la princesse Beatrice a été changé peu de temps après sa naissance, car la reine a déclaré que c’était «trop yuppie» | Royale | Nouvelles

Cela fait un peu plus d’une semaine que la princesse Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont accueilli leur bébé dans le monde, mais les fans royaux ne savent toujours pas comment pourrait s’appeler le dernier ajout à la famille royale. Le palais de Buckingham a annoncé lundi dernier que la fille aînée du prince Andrew avait donné naissance à un enfant de 6 livres et 2 onces à l’hôpital Chelsea et Westminster de Londres.

Il n’est pas rare que les Royals prennent leur temps avant d’annoncer le nom d’un nouveau-né.

Plus tôt cette année, la sœur cadette de la princesse Béatrice, Eugénie, a attendu 11 jours avant de révéler que son fils s’appelait August.

Et la reine Elizabeth II et le regretté prince Philip ont attendu encore plus longtemps.

Ils ont retardé leur annonce d’environ un mois avant de dire au monde qu’ils avaient nommé leur premier-né Charles.

Mais à la naissance de Béatrice, en août 1988, la reine aurait exprimé sa désapprobation au nom d’origine de sa deuxième petite-fille aînée.

Le Sun rapporte que Sa Majesté avait des réserves sur le nom proposé par Andrew et Sarah Ferguson.

En fait, il a même été affirmé que les York avaient pris deux semaines pour annoncer le nom de leur fille à la suite des inquiétudes de la reine.

Fergie aurait eu à cœur d’appeler sa fille Annabel, mais la reine l’a considéré comme trop “yuppie”.

Le bookmaker a également suggéré qu’Arabella, Francesca, Florence, Mathilde et Victoria pourraient être dans le mélange.