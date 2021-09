Le nom de la star de ‘Ted Lasso’ Hannah Waddingham, mal prononcé par Seth Rogen, a valu quelques comparaisons avec John Travolta

Ted Lasso était l’un des grands gagnants des Emmy Awards de dimanche, et l’actrice Hannah Waddingham a donné le coup d’envoi en remportant le premier prix de la soirée, Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique. Waddingham a battu sa co-vedette Juno Temple pour remporter le trophée, et elle a prononcé un discours d’acceptation émouvant et délicieux remerciant Jason Sudeikis et le reste de l’équipe de Ted Lasso.

Cependant, sa victoire a été légèrement entachée. Seth Rogen, qui a présenté le prix, a mal prononcé le nom de famille de Waddingham, l’appelant à la place Hanna Waddington. Le moment malheureux a attiré l’attention de Twitter, et certains l’ont comparé au moment où John Travolta a qualifié Idina Menzel de “Adele Dazeem” lors des Oscars 2015. “J’aurais aimé que Seth Rogen prononce correctement le nom d’Hannah Waddingham”, a tweeté le critique Michael Slezak.

Seth Rogen l’a-t-il vraiment appelée “Hannah Waddington” pic.twitter.com/6Xb98abEEL – Miles Surrey (@HKSurrey) 20 septembre 2021

“Seth Rogen a bien dit “Hannah WaddingTON” et je n’en ai pas fini avec ça”, a tweeté un autre téléspectateur. “PAS SETH ROGEN QUI PRONONCE MAL LE NOM DE FAMILLE D’HANNAH”, a tweeté un autre.

“Je dois l’appeler Seth Ragin.” Les gagnants des #Emmy Brett Goldstein et Hannah Waddingham réagissent au fait que Seth Rogen prononce mal son nom de famille. https://t.co/mIawnJn2Ad pic.twitter.com/oRlv8LhoNn – Variété (@Variety) 20 septembre 2021

Waddingham n’était pas au courant de la gaffe lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet dans les coulisses lors d’une interview avec sa co-vedette et co-gagnante Brett Goldstein, mais la star en liesse a tout compris. “Je dois l’appeler Seth Ragin”, a-t-elle plaisanté.

Cet incident est survenu après que Rogen a abordé en plaisantant son inconfort d’être dans une foule aussi nombreuse pendant la pandémie. “C’est bien d’être ici aux Emmy Awards ! Permettez-moi de commencer par dire que nous sommes beaucoup trop nombreux dans cette petite pièce”, a déclaré Rogen avec un rire nerveux. « Qu’est-ce qu’on fait ? Ils ont dit que c’était à l’extérieur ! Ce n’est pas le cas. Ils nous ont menti ! Nous sommes dans une tente hermétique en ce moment. Je ne serais pas venu à ça. nous avons trois énormes lustres que nous nous assurons de ne pas tuer Eugene Levy ce soir. C’est ce qui a été décidé. C’est fou.