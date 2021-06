Le nom de l’iPhone 13 devrait plutôt être iPhone (2021) – enquête

Basé à Liverpool et sur la rivière Mersey, le contrat – attribué aux constructeurs de bateaux Marine Specialized Technology – maintiendra 50 emplois et créera 15 autres dans le nord-ouest de l’Angleterre, selon un communiqué du gouvernement. L’engin de patrouille de police jouera un “rôle important” dans la défense et renforcera la capacité de “sauvegarder […] More