Le nom d’origine de la princesse Béatrice a déclenché un retard dans l’annonce – la reine a pensé que c’était «yuppie» | Royale | Nouvelles

La princesse Béatrice est capable de mener une vie la plupart du temps loin des projecteurs et libre des règles royales car elle n’est pas une royale qui travaille. Cependant, en tant que petite-fille de la reine, elle doit encore respecter le protocole royal à certaines occasions.

Cela a été le cas lors de sa naissance en août 1988, lorsque ses parents ont eu une conversation avec la reine au sujet du nom de leur bébé.

Cette étape normalement sans friction a créé une bosse majeure sur la route pour l’annonce du nom de la princesse Béatrice, selon un rapport récemment refait surface.

Le nom de la princesse Béatrice n’a été révélé au public que deux semaines après sa naissance.

C’est parce que Sa Majesté pensait que celui choisi à l’origine par le duc et la duchesse d’York était “trop ​​yuppie”, selon le Sun.

Le nom de Béatrice aurait été suggéré par la reine.

Un autre royal portant ce nom était la plus jeune fille de la reine Victoria.

Le nom complet du premier-né de Sarah et Andrew est Beatrice Elizabeth Mary, rendant peut-être hommage à la reine Elizabeth II et à la reine Mary, l’arrière-grand-mère du duc d’York.

Bien que cela n’ait jamais été confirmé par les Yorks, on pense que le nom sur lequel ils avaient initialement jeté leur dévolu pour Beatrice était Annabel.

Tel que rapporté par l’Evening Standard, l’Associated Press a écrit à la fin des années 1980 qu’un journal anonyme avait affirmé qu’avant la naissance de la princesse Beatrice, le prince Andrew avait déclaré que “le bébé serait une fille nommée Annabel”.

La reine n’a pas le pouvoir d’opposer son veto au nom d’un bébé.

Cependant, ses enfants et petits-enfants l’auraient consultée avant d’officialiser le nom de leurs bébés.

S’exprimant après que le prince William et Kate Middleton ont accueilli leur fils Louis en avril 2018, le commentateur royal, le Dr Kate Williams, a déclaré à CNN: “La reine a le pouvoir de dire quel est leur titre … mais dans le cas des noms, il s’agit plus de une conversation informelle.

« Selon le protocole royal, les membres de la famille royale partagent généralement le nom qu’ils ont choisi pour leur enfant avec la reine avant de l’annoncer.

“Bien sûr, ils ont un tel respect pour la reine que si elle dit” Je n’aime vraiment pas ce nom “, ils en tiendront certainement compte.”

Ces dernières années, quelques membres de la famille royale loin du trône ont choisi des noms pour leurs bébés avec peu ou pas de lien avec la firme.

Le fils de la princesse Anne Peter Phillips et son ancienne épouse Autumn ont nommé leurs filles Isla et Savannah.

Zara, le deuxième enfant d’Anne, et Mike Tindall ont nommé leurs filles Mia et Lena et leur fils Lucas.

Et le premier-né de Meghan et Harry a été nommé d’après un mot grec, Archie, qui signifie “source d’action”.

D’autre part, la fille des Sussex a deux noms avec des liens profonds avec la famille royale.

Son prénom, Lilibet, vient du surnom d’enfance de la reine, adopté plus tard par le prince Philip.

Et son deuxième nom Diana est un hommage clair à la mère du prince Harry, la défunte princesse de Galles.

Comme annoncé en mai, la princesse Béatrice est enceinte de son premier enfant.

Le bébé est attendu pour l’automne, quelques mois seulement après que le royal soit devenu la tante du fils de la princesse Eugénie, August Philip Hawke.