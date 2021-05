Le nom du bébé d’Emma Stone et ses liens avec sa famille révélés

Grâce au document, il est également vérifié que Emma et sa fille partagent un nom, Jean (dans la vraie vie, l’actrice s’appelle Emily Jean Stone) et selon TMZ le nom est un hommage à la grand-mère de Emma,Jean louise.

Ni Dave ou alors Emma ils ont parlé de la naissance de la fille; en fait, l’actrice est revenue aux yeux du public la semaine dernière pour la première de son nouveau film Cruella, sur le célèbre méchant de La nuit des nez froids, Cruella de Vil. Mais de sa fille, il n’en a pas parlé.

“Emma est très enthousiasmée par son bébé. Elle n’a rien voulu dire publiquement, mais elle a déjà dit à ses meilleurs amis qu’elle se sentait bien et qu’elle ne pouvait pas être plus heureuse. Et sa relation avec Dave est à son apogée, il a toujours sourit largement quand il est à ses côtés », a révélé une source proche de lui au magazine People en avril.