ABBAles fortunes internationales de s’étaient quelque peu essoufflées après leur Triomphe de l’Eurovision avec « Waterloo » en 1974. Mais à la fin de 1977, ils étaient sur une lancée imparable, en particulier au Royaume-Uni, alors qu’ils décrochaient leur sixième single n ° 1, et cinquième de leurs six dernières sorties, avec « Le nom du jeu. »

Cette séquence a commencé avec « Mamma Mia » et s’est poursuivie avec « Fernando », « Reine dansante », et « Me connaissant, te connaissant ». Il n’a été interrompu que par « L’argent, l’argent, l’argent » culminant au n°3, assez surprenant pour ce qui est devenu une véritable chanson thème pour les champions pop suédois.

Le nouveau et atmosphérique « The Name Of The Game », écrit comme si souvent par Benny Andersson et Björn Ulvaeus avec le manager du groupe Stig Andersson, a été le premier à être composé pour leur prochain LP, simplement appelé The Album. La chanson est devenue un single du Top 10 dans de nombreux pays, dont l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Australie et même la Suède. Il s’est bien comporté aux États-Unis, avec un sommet n ° 12 et un top 10 dans le classement des adultes contemporains. Mais c’est au Royaume-Uni que « The Name Of The Game » a vraiment renforcé la réputation sans cesse croissante d’ABBA en tant que premier hitmaker de l’époque.

Un metteur en scène d’album

La piste est entrée dans le compte à rebours du simple britannique à un n ° 20 relativement modeste, mais une semaine plus tard, elle a atteint le n ° 5, avec le sommet en vue. Au palmarès de la première semaine de novembre 1977, il a détrôné un autre favori pop européen, infiniment plus éphémère, « Yes Sir, I Can Boogie » de Baccara pour commencer un mois triomphal au n ° 1. De plus, « The Name Of The Game » a aiguisé l’appétit des Britanniques pour The Album, qui a atterri sur les charts au début de 1978 et a affiché sept semaines consécutives au sommet.

Écoutez la liste de lecture des années 70.

Après des reprises de « The Name Of The Game » par des artistes tels que Any Trouble en 1980 et Martha Wainwright en 1999, la chanson a reçu une autre mise à jour en 2018 lorsque Cher refait pour son album Dancing Queen inspiré d’ABBA.

