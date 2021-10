Le nom du journaliste de Sky abandonne Favre & Gerrard après avoir fait valoir les propriétaires de Newcastle

Photo de Serena Taylor/Newcastle United via .

Keith Downie a affirmé que les propriétaires de Newcastle ne voulaient pas prendre de « décision irréfléchie » dans leur appel à remplacer Steve Bruce dans la pirogue, comme il l’a déclaré à Sky Sports News (11/10/21 à 17h20).

Le nom du journaliste Sky a abandonné Lucien Favre, Steven Gerrard et Brendan Rodgers, comme noms qui ont été vantés pour le travail de Newcastle.

Lundi, Amanda Staveley a rencontré Bruce pour la première fois, ainsi que le reste des joueurs de Newcastle et le personnel des coulisses.

Les Magpies commencent une nouvelle ère au club sous leur nouvelle propriété saoudienne et ils affronteront Tottenham dimanche à St James ‘Park.

On s’attend à ce que Bruce ne soit pas en charge, comme Downie l’a rapporté hier de l’extérieur de Newcastle, après la fin de la formation.

« Tout d’abord, ils doivent régler la situation de Steve Bruce », a déclaré Downie. «Je pense que parce que la prise de contrôle s’est déroulée si rapidement la semaine dernière, je ne pense pas qu’ils aient quelqu’un de prévu pour le moment.

« On entend parler de grands noms, comme Lucien Favre, qui est le chouchou des bookmakers. Nous avons entendu Steven Gerrard. Nous avons entendu parler de Brendan Rodgers.

« Je pense qu’ils veulent faire venir un manager de renom et que quelqu’un, à leurs yeux, peut faire passer le club au niveau supérieur, avec l’espoir de jouer en Europe au cours des deux prochaines saisons.

« Mais je ne pense pas qu’ils veuillent prendre une décision irréfléchie. Ils disent qu’ils veulent faire les choses progressivement et correctement. Ils ne sont pas allés directement au terrain d’entraînement aujourd’hui et ont dit « Steve Bruce, tu es viré ». Ils voulaient discuter et le rencontrer en personne.

Ce n’est une surprise pour personne que Bruce se trouve dans une situation où il est à bout de souffle parce qu’il n’a jamais été M. Popular dans le Nord-Est.

Et maintenant que Mike Ashley est hors de la porte, il était assez évident que son avenir allait être remis en question.

Il sera intéressant de savoir pour qui les propriétaires de Newcastle font pression, car les fans, et même ceux de l’extérieur, s’attendent à cette capture de la déclaration.

Il y a, bien sûr, Antonio Conte, qui est actuellement sans emploi et un individu qu’ils pourraient attirer beaucoup plus facilement qu’un Gerrard, qui est déjà sur la sellette des Rangers.

Quoi qu’il en soit, c’est une période passionnante pour les fidèles de Newcastle, qui rêveront grand au cours des prochaines années.

