Le nom OLED “ Switch Pro ” de Nintendo a été abandonné par un directeur d’affichage

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Un responsable de l’affichage a affirmé que Nintendo avait choisi un écran OLED pour un prochain Switch Pro, ce qui validerait les rumeurs antérieures, mais Nintendo n’a rien confirmé.

Les rumeurs d’un Switch amélioré viennent de recevoir l’aide d’une source inattendue: l’industrie de l’affichage. James Fimognari, Spawn Wave et SlashGear rapportent que le PDG d’Universal Display Corporation, Steven Abramson, a affirmé lors d’un appel aux résultats que Nintendo avait choisi un écran OLED pour le «nouveau Switch Pro» en raison de son rapport de contraste effectivement infini et de ses temps de réponse de pixel plus rapides.

Lire la suite: Le guide d’achat de la Nintendo Switch

On ne sait pas à quel point Abramson a une piste intérieure sur l’actualité de la nouvelle console de Nintendo. Il a mentionné le Switch Pro dans le cadre d’une description d’un marché des appareils OLED «en plein essor» qui comprenait le dernier XPS 13 de Dell et la famille Galaxy Book Pro de Samsung. L’exécutif faisait référence à des «rapports» plutôt que de confirmer des connaissances directes. Pourtant, c’est une affirmation inhabituelle à faire lors de la discussion des résultats financiers – en particulier de la part d’un PDG ayant un intérêt direct dans la technologie OLED.

Il fait peut-être référence à une rumeur antérieure de Bloomberg. Selon les sources de la publication, Nintendo a donné au Switch amélioré un panneau OLED de 7 pouces fabriqué par Samsung (au lieu d’un écran LCD de 6,2 pouces). D’autres rumeurs ont suggéré que le nouveau système utiliserait un nouveau chipset Nvidia qui serait la clé du jeu 4K lorsqu’il est connecté à un téléviseur. Le nouveau matériel utiliserait le DLSS de Nvidia pour mettre à l’échelle les jeux 1080p à une résolution plus élevée.

Nintendo n’a pas confirmé un commutateur OLED et il n’y a aucune garantie qu’il arrivera avant la fin de 2021 s’il existe. Les commentaires d’Abramson alimentent certainement les attentes. Il ne serait pas non plus surprenant qu’une nouvelle machine arrive bientôt, ne serait-ce que pour garder le Switch pertinent à une époque où la PlayStation 5 et la Xbox Series X rendent le jeu 4K relativement banal.