Le nombre d’adresses avec des fonds ETH dépasse de nouveaux sommets historiques, révèle Glassnode

L’augmentation du nombre de portefeuilles et d’adresses avec des fonds ETH révèle un intérêt croissant de la part des utilisateurs pour opérer sur le réseau Ethereum, notamment à la lumière de la montée en puissance des protocoles NFT et DeFi.

Un rapport publié par la société de recherche Blockchain Glassnode a révélé que le nombre d’adresses sur le réseau Ethereum qui disposent de fonds a atteint un nouveau record.

Le nombre d’adresses avec ETH atteint de nouveaux sommets

L’information a été publiée par l’équipe Glassnode dans son nouveau rapport, révélant qu’à ce jour il existe au moins 71 364 788 adresses sur Ethereum dont le solde n’est pas à zéro, un chiffre qui est près de 20 millions de plus que le montant enregistré fin 2020.

???? #Ethereum $ ETH Le nombre d’adresses non nulles vient d’atteindre un ATH de 71 364 788 Afficher la métrique : https : //t.co/beS1MtIgAZ pic.twitter.com/Ocpwnmf1Pt – alertes glassnode (@glassnodealerts) 29 décembre 2021

Pour aller plus loin à cet égard, Glassnode a révélé qu’au 30 décembre dernier, le record établi était de 51 491 730 adresses avec des fonds ETH, donc par rapport à l’année dernière, il y a eu une augmentation de 38% de cet indicateur. Les chercheurs attribuent ce nouveau jalon à des aspects tels que :

Marché beaucoup plus mature que les années précédentes. Augmentation marquée du prix de l’ETH au cours de la dernière année. Montée en puissance de l’écosystème DeFi qui fonctionne sur le réseau Ethereum. Croissance du secteur NFT.

De bonnes attentes pour Ethereum

Ces données soulignent en outre l’intérêt croissant à opérer sur le réseau Ethereum, ce qui oblige les parties intéressées à gérer les fonds de l’ETH pour utiliser les différents produits, protocoles et services.

Deux des secteurs qui ont connu un grand essor tout au long de cette année sur Ethereum sont précisément le NFT et le DeFi, dans lesquels circulent de grandes quantités de capitaux qui rivalisent même avec d’autres secteurs plus traditionnels.

Cependant, la large base d’utilisateurs et l’augmentation notable du volume des transactions rendent de plus en plus nécessaire la mise en place de solutions pour faire face aux problèmes liés aux coûts d’exploitation élevés et aux pics de congestion de plus en plus fréquents de votre réseau. Par conséquent, les solutions de deuxième couche qui cherchent à atténuer Ethereum ont acquis beaucoup de pertinence.

D’autre part, l’équipe Ethereum continue de travailler pour apporter la mise à jour attendue à son réseau dans les plus brefs délais, ce qui entraînerait des changements opérationnels pour améliorer l’évolutivité et le fonctionnement de sa Blockchain. Cela devrait se produire entre 2022 et 2023, tant qu’il n’y a pas de problèmes majeurs pendant la période de développement et de test.

