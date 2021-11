Le nombre d’adresses Bitcoin non nulles a atteint un sommet en 6 mois, alors que la volatilité observée est passée à un creux d’un an

Bitcoin (BTC) a connu des rebondissements jusqu’à présent en 2021. Par exemple, la principale crypto-monnaie a été poussée au mur en mai après avoir perdu 50% de sa valeur en une seule journée et est tombée à 30 000 $ alors que la Chine intensifiait ses répression. dans le minage de crypto-monnaie.

Cependant, Bitcoin a su se dépoussiérer en relevant les sommets et en affichant des sommets historiques de 69K$ ce trimestre. En conséquence, il a attiré plus de participants car le nombre d’adresses BTC non nulles a atteint un sommet en 6 mois de 38 498 609.

La volatilité réalisée de Bitcoin tombe à son plus bas niveau en un an

Selon le fournisseur d’informations sur le marché Coinbase Institutional :

« Bitcoin s’est rendu compte que la volatilité reculait lentement vers un creux d’un an. »

Cela signifie que la volatilité pourrait revenir dès qu’elle touche le fond. Sur la base de ces statistiques, il est fort probable que Bitcoin bénéficiera d’un avantage.

D’autre part, l’indicateur IOMAP d’IntoTheBlock montre qu’un mur de soutien important se situe entre 61 300 $ et 63 160 $. Cependant, Bitcoin doit briser une barrière d’approvisionnement entre 64 850 $ et 65 660 $ pour qu’une tendance haussière reprenne.

Le prix réalisé du Bitcoin dépasse 24 000 $

Le prix réalisé du Bitcoin a grimpé en flèche car il a récemment atteint 24 000 $.

Cette métrique montre la base de coûts en chaîne de Bitcoin, car elle représente le prix moyen que chaque devise a déplacé sur le réseau.

Par conséquent, le prix réalisé ne calcule pas les pièces qui restent immobiles car les crypto-monnaies peuvent être perdues, non réclamées ou inaccessibles.

Pendant ce temps, la culture de détention de Bitcoin continue de gagner du terrain sur la base des échanges BTC sortants.

Étant donné que Bitcoin a créé des hauts et des bas plus élevés depuis son creux à 58 000 $ le 28 octobre, il reste à voir si l’élan haussier rebondira.

Des hauts et des bas plus élevés signifient une tendance à la hausse, tandis que des hauts et des bas plus bas indiquent une tendance à la baisse.

