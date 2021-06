Le nombre d’adresses Ethereum détenant au moins 100 pièces chute alors que la répression chinoise se profile

Comparer

Le nombre de détenteurs d’Ethereum au détail est en baisse, comme le suggèrent les données de la chaîne.

Selon les mises à jour de Glassnode, le nombre d’adresses Ethereum contenant au moins 32 et 100 pièces est tombé à ses plus bas niveaux en 21 mois et 3 ans, respectivement. En particulier, les 100 détenteurs de pièces sont tombés à un minimum de 42 342, une baisse par rapport au sommet de plus de 53 000 détenteurs atteint vers le dernier trimestre de 2020.

Il y a eu une forte augmentation de l’intérêt pour les marchés plus larges de la crypto-monnaie, avec Ethereum derrière Bitcoin (BTC) en termes d’intérêt des investisseurs institutionnels et de détail et de capitalisation boursière. Le pic de croissance de ces actifs numériques est survenu au début du deuxième trimestre, lorsque Ethereum a atteint un record de 4 362,35 $, selon les données de CoinMarketCap. Cependant, le marché connaît une récession majeure, qui est attribuée à l’interdiction par le gouvernement chinois de l’extraction de crypto-monnaie et de toutes les formes de transactions en monnaie numérique.

La répression en cours contre les activités liées à la cryptographie a également conduit à la suppression des enregistrements précédents. La blockchain Ethereum a été enregistrée au milieu de la précédente course de taureaux. Selon les données de Glassnode, le nombre total d’adresses Ethereum en bénéfice a également atteint un creux d’un mois à 53 246 022 006, sur la base d’une moyenne mobile de 7 jours. Ceci est complété par l’augmentation du nombre d’adresses en perte, qui a atteint un sommet en 6 mois à 6 428 573 274.

La baisse des activités sur le réseau Ethereum a atténué la pression de la congestion sur la blockchain, ce qui a réduit les frais. Cependant, la dynamique du marché a empêché une nouvelle accumulation d’éther et une transaction solide qui peut alimenter une nouvelle croissance de la crypto-monnaie. Ses solides fondamentaux renforcent les perspectives d’avenir d’Ethereum en tant que centre financier décentralisé et sur la base des mises à jour prévues en cours.

Source de l’image : Shutterstock