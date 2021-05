Le nombre d’Américains entièrement vaccinés dépasse les 100 millions ⋆ 10z viraux

Disneyland a rouvert vendredi et les compagnies de croisière ont salué la nouvelle qu’ils pourraient naviguer à nouveau aux États-Unis d’ici le milieu de l’été, alors que le nombre d’Américains entièrement vaccinés contre le COVID-19 atteignait un autre cap: 100 millions.

Les visiteurs ont applaudi et hurlé de joie alors que le parc à thème du sud de la Californie ouvrait ses portes pour la première fois en 13 mois dans un symbole puissant du rebond américain, même si le Happiest Place on Earth autoproclamé n’autorise que les invités de l’État pour maintenant et fonctionnant à seulement 25% de sa capacité.

La réouverture et des étapes similaires ailleurs dans le pays reflètent un optimisme croissant alors que les décès dus au COVID-19 s’effondrent et que les rangs des vaccinés augmentent – un contraste frappant avec l’aggravation de la catastrophe en Inde et au Brésil et la faible disponibilité des vaccins dans de nombreuses régions pauvres du monde. .

Alors que le nombre total de vies perdues à cause du COVID-19 aux États-Unis a éclipsé 575000, les décès ont chuté à une moyenne d’environ 670 par jour, contre un sommet d’environ 3400 à la mi-janvier.

Dans cette photo d’archive du 13 mars 2020, Katherine Quezada montre sa bague de fiançailles alors qu’elle prend un selfie avec son nouveau fiancé, Fernando Carranza, devant le château de la Belle au bois dormant le dernier jour avant la fermeture de Disneyland à cause du COVID-19 épidémie de coronavirus, à Anaheim, Californie (Jeff Gritchen / The Orange County Register via AP, File)

Trente-neuf pour cent de la population adulte du pays a été entièrement vaccinée, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Plus de 55% des adultes ont reçu au moins une dose.

Cependant, environ 8% de ceux qui ont reçu une dose du vaccin Pfizer ou Moderna ne sont pas revenus pour leur deuxième injection, ont déclaré des responsables. Dr Anthony Fauci, le plus grand expert des maladies infectieuses du pays, a déclaré qu’il était important de suivre le cours pour obtenir une protection maximale contre le coronavirus.

«Assurez-vous de recevoir cette deuxième dose», a-t-il déclaré lors d’un briefing à la Maison Blanche.

Dr Leana Wen, ancien commissaire à la santé de Baltimore et professeur invité en politique de la santé à l’Université George Washington, a déclaré que la vaccination complète d’environ 40% des adultes américains est une grande réussite mais pas suffisante.

«Le plus dur est devant nous», dit-elle. «Je suis très préoccupé par le fait que nous n’allons pas être sur le point d’atteindre l’immunité collective en 2021.»

La campagne de vaccination a ralenti ces dernières semaines, alors même que des vaccins ont été lancés à tous les adultes. Wen a déclaré que la combinaison de meilleures conditions météorologiques et de la baisse du nombre de cas rendra plus difficile d’atteindre les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées.

«Ces personnes qui ne veulent pas se faire vacciner peuvent avoir moins de raisons d’en obtenir un maintenant parce qu’elles ne voient plus le coronavirus comme une crise existentielle», a-t-elle déclaré.

Les responsables du CDC ont également rapporté vendredi que c’était l’anxiété – pas un problème avec les injections – qui avait provoqué des évanouissements, des étourdissements et d’autres réactions chez 64 personnes dans des cliniques de vaccination dans cinq États au début du mois d’avril. Aucun n’est tombé gravement malade.

Les compagnies de croisière, quant à elles, ont applaudi la nouvelle que le CDC s’est engagé à reprendre la navigation aux États-Unis au milieu de l’été et ajuste certaines des règles pour accélérer le processus.

Plus tôt cette semaine, le CDC a déclaré dans une lettre à l’industrie qu’il laisserait les navires naviguer sans passer par des voyages d’entraînement si 98% de l’équipage et 95% des passagers sont entièrement vaccinés contre le COVID-19.

Latiah Haley reçoit une dose du vaccin Johnson & Johnson COVID-19, le dernier vaccin approuvé par la FDA américaine pour une utilisation d’urgence, lors d’un événement organisé par le service d’incendie de Thornton le 6 mars 2021 à Thornton, Colorado. (Photo par Michael Ciaglo / .)

«Les voix des dirigeants communautaires et de la communauté des croisiéristes au sens large se font entendre – et nous en sommes très reconnaissants», a déclaré Laziza Lambert, porte-parole de la Cruise Lines International Association.

Les croisières américaines ont été interrompues par la pandémie depuis mars 2020.

À New York, maire Bill de Blasio a déclaré jeudi qu’il s’attend à voir les restrictions sur le COVID-19 levées et la ville «rouvrir complètement» d’ici le 1er juillet. Il a cité la hausse des taux de vaccination et la diminution des hospitalisations.

«Nous sommes prêts à ouvrir des magasins, à ouvrir des entreprises, des bureaux, des théâtres, à plein régime», a-t-il déclaré sur MSNBC.

Cependant, le gouvernement de New York. Andrew Cuomo a soutenu tout au long de la crise que de telles décisions étaient les siennes, et il a déclaré jeudi qu’il aimerait lever les restrictions encore plus tôt si possible.

«Je ne veux pas attendre si longtemps. Je pense que si nous faisons ce que nous devons faire, nous pouvons être rouverts plus tôt », a-t-il déclaré.

Cuomo a déclaré vendredi que la ville de New York pouvait augmenter la capacité des repas à l’intérieur à 75% de sa capacité à partir du 7 mai.

Dans le Michigan, qui est devenu ces dernières semaines le pire point chaud des États-Unis, les chiffres montrent enfin une amélioration, et Gov. Gretchen Whitmer a annoncé un plan visant à lier la levée des restrictions au taux de vaccination de l’État.

