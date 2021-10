Le nombre de baleines Bitcoin augmente alors que BTC poursuit un nouveau record historique

Les baleines Bitcoin ne ralentissent pas leur tournée d’accumulation malgré la hausse des prix. Bitcoin a maintenant atteint 62 000 $ pour la première fois en cinq mois et le marché s’est réjoui de cette étape importante. Avec plus de croissance attendue dans les semaines à venir, les investisseurs veillent à ne pas manquer ce que l’actif numérique a à offrir en termes de valeur.

BTC est désormais le magasin de valeur Internet de facto, de sorte que les investisseurs FOMO-ing dans l’actif. Cela s’est traduit par un prix plus élevé pour le BTC. Cependant, la participation majoritaire est toujours biaisée en faveur des baleines. Ces adresses qui détiennent 100 à 1 000 BTC sur leurs soldes augmentent la part de l’offre totale en circulation qu’elles commandent, et les données montrent qu’il y a eu une augmentation du nombre d’adresses de baleines détenant 100 à 1 000 BTC.

Lecture connexe | Bitcoin dépasse 60 000 $ avant les approbations SEC ETF

Les adresses détenant 100 à 1 000 BTC sautent de 1,9%

Un récent rapport de Santiment a montré que le nombre d’adresses détenant entre 100 et 1 000 BTC sur leurs soldes avait augmenté au cours des cinq dernières semaines. A signalé 254 nouvelles adresses ont augmenté leurs avoirs pour rejoindre cette catégorie de baleines, qui détiennent désormais environ 21,3% de l’offre totale de bitcoins en circulation.



Le prix du BTC se négocie au nord de 61 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Les 254 nouvelles adresses représentent une augmentation de 1,9% du nombre de ces détenteurs de baleines, signalant un sentiment d’accumulation accru parmi les investisseurs en bitcoins ces dernières semaines. Il s’agit de l’une des croissances d’adresses de baleines les plus rapides de l’histoire de l’actif numérique et alors que la pression d’achat continue de monter, on s’attend à ce que davantage d’adresses s’ajoutent à leurs avoirs pour dépasser les 100 BTC.

« Le nombre d’adresses #Bitcoin contenant entre 100 et 1 000 $ BTC a considérablement augmenté au cours des cinq dernières semaines. 254 adresses de plus de ces baleines existent maintenant par rapport à il y a cinq semaines, ce qui représente une augmentation notable de 1,9% sur cette courte période. Le nombre d’adresses #Bitcoin contenant entre 100 et 1 000 $ BTC a considérablement augmenté au cours des cinq dernières semaines. 254 adresses de plus de ces baleines existent maintenant par rapport à il y a cinq semaines, ce qui représente une augmentation notable de 1,9% sur cette courte période. » – Rapport de santé

La majorité des détenteurs de Bitcoin sont à profit

Les marges bénéficiaires des investisseurs en bitcoins ont contribué aux schémas d’accumulation observés dans l’actif. Glassnode a indiqué que la majorité des détenteurs de bitcoins sont bénéficiaires compte tenu de la récente flambée des prix. On estime que 99,02 % de l’ensemble de l’offre en circulation de BTC est bénéficiaire.

Lecture connexe | Strike lance une nouvelle fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de convertir les salaires en Bitcoin

Avec bitcoin seulement environ 3 000 $ de moins que son sommet précédent, la société d’analyse a signalé qu’il ne restait que 0,98 BTC en circulation qui avait été dépensé à un prix plus élevé. Ce sont les pièces qui ont été dépensées par les investisseurs entre les fourchettes de prix de 62 000 $ à 64 000 $, et avec le prix de l’actif numérique ciblant de nouveaux sommets historiques, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que 100% des BTC en circulation soient détenus à un profit.

Image en vedette d’Analytics Insight, graphique de TradingView.com