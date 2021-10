Le nombre de bus AC à destination de l’aéroport international de Bangalore a augmenté suite à l’augmentation de la demande

Avec un total de 860 bus d’aéroport AC dans sa flotte, BMTC n’exploite actuellement que 110 bus. (image représentative : IE)

Après avoir restreint les services pendant la pandémie de Covid-19, la Bangalore Metropolitan Transport Corporation augmente progressivement le nombre de services de bus AC vers l’aéroport international de la ville depuis différentes parties de Bengaluru. Les bus Vayu Vajra de BMTC, qui circulent entre l’aéroport international Kempegowda de Bengaluru et d’autres parties de la capitale de l’État, ont repris leurs services à partir du 31 juillet après avoir été arrêtés en raison du verrouillage lors de la deuxième vague de Covid-19. Un haut responsable du BMTC a été cité dans un rapport d’IE disant que le nombre de bus exploités vers l’aéroport international de Kempegowda est passé de 45 à 58 bus. La majeure partie de la flotte, cependant, n’est toujours pas opérationnelle, a déclaré le responsable.

Jeudi, la société a réintroduit sept autobus climatisés sur le trajet à la demande du public. Avec un total de 860 bus d’aéroport AC dans sa flotte, BMTC n’exploite actuellement que 110 bus. Le BMTC continuera d’augmenter le nombre de bus opérationnels en fonction de la demande, a ajouté le responsable. Pendant ce temps, environ 5 000 bus réguliers non climatisés à Bengaluru sont de retour sur les routes. Le 27 avril, le service de bus depuis et vers l’aéroport avait été suspendu après que l’État du Karnataka est entré dans son deuxième verrouillage Covid.

Le BMTC, pour la sécurité des passagers, avait annoncé que les billets pour les bus circulant entre KIA et divers quartiers de la ville peuvent être réservés en ligne. La société a également annoncé la billetterie numérique dans laquelle les navetteurs sont autorisés à utiliser n’importe quel service UPI pour payer le billet à l’aide du code QR. Les services aéroportuaires du BMTC ont été fermés le 23 mars et ont été rouverts le 3 juin. Vayu Vajra (bus Volvo climatisés) exploités par le BMTC dessert plusieurs sites majeurs de la ville de Bengaluru. En outre, c’est l’un des moyens les plus économiques d’atteindre l’aéroport international. Pour un voyage à l’aéroport international de Bengaluru, situé à Devanahalli, à la périphérie de la ville, les bus Vayu Vajra ne facturent pas plus de Rs 336 (TPS incluse), ajoute le rapport.

