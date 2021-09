Le nombre de candidats aux obligations que Martin Campbell a testé pour Casino Royale avant de choisir Daniel Craig

Si vous espériez que peut-être, quelque part sur Internet, vous pourriez trouver les auditions d’Henry Cavill ou de Goran Visnjic pour Casino Royale, j’ai bien peur que ce ne soit pas le cas. À moins que l’équipe d’EON Productions ne décide de publier cette séquence en tant que DVD supplémentaire, un peu comme elle l’a finalement fait avec Sam Neill, cette séquence sera probablement verrouillée dans le coffre-fort de l’entreprise. Alors que nous nous dirigeons vers la fenêtre promotionnelle de No Time To Die, tout ce que nous savons pour le moment, c’est que les résultats parlent d’eux-mêmes. Daniel Craig a réinventé James Bond pour une ère moderne, Martin Campbell était là pour l’aider à le faire et le monde de 007 ne sera plus jamais le même.