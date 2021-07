Le nombre de cas COVID actifs à Delhi tombe en dessous de 1 000, pour la première fois depuis avril 2020

Un haut responsable qui suit la charge de travail COVID de la ville a déclaré que juin était un bon mois pour Delhi. (Source de la photo : IE)

Le nombre de cas COVID-19 actifs à Delhi est tombé en dessous de 1 000 pour la première fois en plus d’un an. La ville comptait 992 cas actifs comme dimanche – selon le gouvernement de Delhi – le plus bas depuis avril 2020. La ville avait des cas actifs compris entre 1 000 et 1 200 en janvier-février de cette année avant que les infections n’atteignent un pic exponentiel en mars. Dimanche, Delhi a signalé 94 nouveaux cas, ce qui correspond à moins de 100 nouveaux ajouts quotidiens au cours de la majeure partie des quinze derniers jours. Delhi a testé 75 000 échantillons, indiquant un taux de positivité de 0,13 %. Delhi a également signalé 111 guérisons et sept décès. Sur les 992 patients COVID-19, 300 sont en isolement à domicile, tandis que les autres sont dans des hôpitaux et des centres de soins COVID. Une majorité de ceux qui subissent un traitement hospitalier sont en soins intensifs ou sous assistance respiratoire. Les médecins disent que les patients en soins intensifs atteints d’une grave maladie du coronavirus mettent plus de temps à se rétablir.

Delhi a signalé une baisse drastique des cas actifs en juin, contre un pic de 5 889 cas le 5 juin. La ville-État a également intensifié les tests, avec une moyenne de 70 000 à 75 000 par jour au cours du mois dernier. Un haut responsable qui suit la charge de travail COVID de la ville a déclaré que juin était un bon mois pour Delhi.

“Là où avril et mai ont été mortels pour la ville, le rythme de reprise a été très bon à Delhi”, a déclaré le responsable à The Indian Express.

Le responsable a attribué le redressement rapide du nombre de cas à la vaccination, mis à part la peur parmi les gens et le verrouillage.

“Nous pensons que cela signifiera que maintenant, malgré le déverrouillage de la plupart des choses, le rythme de propagation de l’infection sera faible”, a déclaré l’Indian Express citant le responsable.

Delhi a vacciné plus de 42% (64 lakh) des 1,5 crore de résidents éligibles avec au moins une injection. Environ 20 personnes lakh ont reçu les deux doses. À son apogée, Delhi comptait 99 752 cas actifs en avril, enregistrant 28 000 cas en une seule journée – son ajout quotidien le plus élevé jamais enregistré. Le taux de récupération de la ville s’élève actuellement à plus de 98 %, tandis que le taux de mortalité est de 1,74 %.

