Le nombre de cas de Covid augmentera à Delhi au cours des deux prochains mois ; pic probable en février : experts

Avec le nombre de nouveaux cas de COVID-19 multipliant par 10 par rapport à ce qu’il était au début du mois à Delhi, les experts ont déclaré lundi que le nombre de cas augmenterait au cours des deux prochains mois en raison de la variante Omicron. du coronavirus, dont le pic devrait être atteint en février.

Delhi a signalé dimanche 290 nouveaux cas de Covid avec un taux de positivité de 0,55%, tandis que le nombre de nouveaux cas et le taux de positivité sont passés à 331 et 0,68% respectivement lundi. La capitale nationale a signalé 39 nouveaux cas d’infection par un taux de positivité de 0,07 % le 1er décembre. Le lendemain, le taux de positivité était tombé à 0,06 %, tandis que le nombre de nouveaux cas était de 41.

Entre le 9 et le 15 décembre, Delhi a enregistré 48 cas quotidiens en moyenne, qui sont passés à 95 entre le 16 et le 22 décembre. Selon les données officielles, il s’agit d’une augmentation de 49,47% sur une base hebdomadaire. L’épidémiologiste Giridhar R Babu a déclaré , « Il est très peu probable que le nombre de cas ait augmenté en raison de la période des fêtes car dans ce cas, l’impact aurait été observé 14 jours après Diwali en novembre et le nombre de cas aurait augmenté d’ici la fin novembre. Le nombre augmente en raison de la variante Omicron, qui est hautement transmissible.

Les cas connaîtront une montée et une descente rapides et le pic devrait se produire entre la mi-janvier et la mi-février. » Le Dr Jugal Kishore, chef du service de médecine communautaire de l’hôpital de Safdarjung, a déclaré que le nombre de cas de coronavirus et le taux de positivité devraient augmenter, mais ne se traduiront pas par la mortalité. pour cent des cas actuels pourraient être liés à Omicron, tandis que le reste pourrait être dû à d’autres variantes. La transmission se produit à cause de la proximité.

En hiver, les gens sont à l’intérieur et se rencontrent dans un environnement très soudé, et même le nombre de cas de grippe augmente pendant cette période », a-t-il déclaré. est bien géré, il n’y aura aucun problème. » Toutes sortes de catastrophes sont le résultat d’une défaillance du système. Le gouvernement devrait formuler des lignes directrices sur une bonne gestion.

Ceux qui souffrent de problèmes comme un mal de tête sévère ou de la fièvre devraient aller à l’hôpital tandis que les autres devraient se débrouiller à la maison et ne devraient même pas se faire tester. Après avoir été testée positive, la personne paniquera en essayant de s’emparer des lits d’hôpitaux et des médicaments », a-t-il déclaré. .Kishore a fait écho à des points de vue similaires et a déclaré que même si la vaccination ne signifie pas que l’on ne contracterait pas l’infection, elle réduit certainement la gravité de l’infection.

