Le nombre de cas locaux de COVID en Chine atteint son plus haut niveau en 21 mois par l’épidémie de Xian

La Chine a signalé sa plus forte augmentation quotidienne de cas locaux de COVID-19 en 21 mois, les infections ayant plus que doublé dans la ville de Xian, dans le nord-ouest, le dernier point chaud de COVID en Chine.

La ville de 13 millions d’habitants, qui est entrée dans son quatrième jour de confinement, a détecté 155 cas transmis localement avec des symptômes confirmés pour samedi, contre 75 un jour plus tôt, selon les données officielles publiées dimanche.

Cela a porté le nombre quotidien national à 158, le plus élevé depuis que la Chine a réussi à contenir une épidémie à l’échelle nationale au début de 2020.

Xian, avec 485 cas symptomatiques locaux signalés pour la période du 9 au 25 décembre, a imposé des mesures sévères pour freiner l’épidémie, conformément à la politique de Pékin selon laquelle toute poussée doit être contenue dès que possible.

La ville a réussi à détecter rapidement ces cas grâce à trois séries de tests de masse, a déclaré dimanche He Wenquan, un responsable de Xian, lors d’une conférence de presse, ajoutant qu’un nombre élevé de cas pourrait persister au cours des deux prochains jours.

« Afin de filtrer rapidement les groupes de personnes infectés, après une analyse par des experts, nous renforcerons les mesures de contrôle dans des domaines clés, en particulier les endroits à plus haut niveau de risque », a déclaré He.

Le gouvernement local a également annoncé qu’il lancerait une campagne de désinfection à l’échelle de la ville à partir de 18h00, heure locale, exhortant les résidents à fermer les fenêtres et à apporter des vêtements ou d’autres objets à l’intérieur depuis leur balcon.

Les résidents ne peuvent pas quitter la ville sans l’approbation des employeurs ou des autorités locales et plusieurs séries de tests de masse ont été menées pour identifier les cas.

La ville n’a annoncé aucune infection causée par la variante Omicron, bien que les autorités chinoises aient signalé une poignée d’infections Omicron parmi les voyageurs internationaux et dans le sud de la Chine.

Y compris les cas importés, la Chine continentale a confirmé 206 nouveaux cas le 25 décembre, contre 140 un jour plus tôt.

Aucun nouveau décès n’a été signalé, ce qui laisse le nombre cumulé de morts à 4 636. La Chine continentale comptait 101 077 cas confirmés au 25 décembre.

