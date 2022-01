Le nombre de comptes demat a plus que doublé depuis mars 2019 : Ajay Tyagi, président de Sebi

Les comptes Demat ont plus que doublé pour atteindre 7,7 crores en novembre 2021, contre 3,6 crores en mars 2019, a déclaré mercredi le président de Sebi, Ajay Tyagi.



Ce que les marchés et les teneurs de marché ont réalisé au cours des deux dernières années est plus que ce qu’ils ont pu faire au cours des deux dernières décennies, car le nombre de comptes demat a plus que doublé pour atteindre 7,7 crore en novembre 2021 contre 3,6 crore en mars 2019, Le président de Sebi, Ajay Tyagi, a déclaré mercredi.

Depuis le début des blocages et du travail à domicile provoqués par la pandémie, des millions de jeunes sont entrés sur le marché en tant qu’investisseurs pour la première fois, ce qui était également une période où les repères ont grimpé d’environ 150 % depuis le crash déclenché par le coronavirus en mars 2020.

Les meilleurs courtiers ont ouvert près d’un million de comptes demat depuis lors et près de 75 % d’entre eux sont des investisseurs de moins de 30 ans.

« Conformément à la tendance mondiale, nous avons également constaté une augmentation significative du nombre d’investisseurs individuels accédant aux marchés des capitaux. D’une moyenne de 4 lakh nouveaux comptes demat ouverts chaque mois au cours de l’exercice 20, il a triplé à 20 lakh par mois en 2021 et a encore augmenté à environ 29 lakh par mois en novembre 2021, soit plus de 7 fois la moyenne mensuelle du pré -COVID année de FY20 », a déclaré Tyagi.

«En fait, les comptes cumulés de démat qui s’élevaient à 3,6 crores en mars 2019, étaient de 7,7 crores à la fin novembre 2021. Donc, en fait, ce qui a été réalisé en plus de deux décennies sur le marché a été réalisé au cours des deux dernières années environ. -ans et demi », a-t-il ajouté.

Tyagi s’exprimait lors d’un événement pour célébrer les 25 ans de l’indice Nifty et les 20 ans de négociation de produits dérivés dans le pays.

L’indice Nifty 50 a été lancé le 22 avril 1996. L’indice, qui représente les 50 actions importantes et liquides dans 13 secteurs, a augmenté 15 fois au cours des 25 dernières années, générant des rendements annualisés de 11,2 %, a déclaré Vikram Limaye, directeur général de NSE. mentionné.

À ce sujet, le chef de Sebi a déclaré qu’un indice bien construit permet non seulement de mesurer les performances du marché, mais sert également de portefeuille d’investissement.

Un tel indice trouve une utilisation à diverses fins telles que l’analyse comparative des fonds, le lancement de fonds indiciels, les fonds négociés en bourse, l’indice sous-jacent pour les dérivés négociés en bourse et les produits structurés, a-t-il noté.

Les constituants de Nifty capturent 63,4% de la capitalisation boursière flottante et 32,5% du chiffre d’affaires de l’ensemble du marché des actions, sur la base des données moyennes pour juin-novembre 2021, a déclaré Tyagi.

Au 30 novembre 2021, il y avait 16 fonds négociés en bourse comparés à Nifty 50 avec un actif total sous gestion de plus de Rs 1,6 lakh crore, et 18 fonds indiciels suivant Nifty avec et une AUM d’environ Rs 16 000 crore, à l’exception de sept ETF internationaux. avec un actif sous gestion de plus d’un milliard de dollars, a déclaré Tyagi.

NSE est la plus grande bourse au monde en matière de dérivés sur actions depuis 2019. Le président de Sebi a attribué cela à la combinaison d’une bonne conception de produits et d’un cadre politique prudent.

Sur le NSE, les dérivés actions sont disponibles sur trois indices et 197 actions, a-t-il précisé.

L’indice Nifty 50 ainsi que les contrats sur indices bancaires Nifty sont les contrats d’options sur indices les plus négociés dans le monde en fonction du nombre de contrats négociés, a déclaré Limaye.

La bourse a été la plus grande bourse de produits dérivés au monde pendant deux années consécutives en 2019 et 2020.

Tyagi a en outre déclaré que le SGX-Nifty sera bientôt fonctionnel à partir de l’IFSC, ce qui permettra une meilleure gestion des liquidités.

« En vue de regrouper les liquidités en un seul endroit, des mesures ont été prises par le gouvernement et le régulateur pour inciter prochainement à négocier des produits dérivés sur Nifty à l’IFSC », a-t-il déclaré.

L’indice Nifty 50 a été le premier indice de référence sous-jacent sur lequel le premier fonds négocié en bourse (ETF) a été lancé dans le pays. Il s’agissait également du premier indice du marché des produits dérivés de NSE.

NSE a commencé à négocier des produits dérivés avec le lancement de contrats à terme sur indices référencés à Nifty 50 le 12 juin 2000 dans le segment des dérivés d’actions.

Cela a été suivi par l’introduction de la négociation d’options sur indices (également basée sur Nifty 50) le 4 juin 2001, d’options sur titres individuels à partir du 2 juillet 2001 et de contrats à terme sur titres individuels à partir du 9 novembre 2001, a déclaré Limaye.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.