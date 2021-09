Le nombre de contrats intelligents de Cardano dépasse les 2 200, Hoskinson dit que Defi “à gagner”

in

La blockchain de Cardano (ADA) a intégré avec succès les contrats intelligents au réseau principal le 12 septembre via Alonzo hardfork. La mise à niveau clé a été une étape importante à un moment critique où le marché NFT et Defi atteint de nouveaux sommets. La fonctionnalité de contrat intelligent permettrait à Cardano de prendre en charge les protocoles Dapps, Defi et NFT qui sont tous régis par des contrats intelligents.

Quatre jours seulement après la mise à niveau, le nombre de contrats intelligents de la blockchain Cardano a dépassé les 2 200 et l’application vicel affiche le nombre actuel à 2 271. Cependant, ces contrats ne seront pas déployés tout de suite et les développeurs ne font que les sauvegarder à l’avance sur la blockchain pour l’utiliser avec le lancement de leur Dapp. Cela montre à son tour la demande pour la blockchain Cardano. Avec une nouvelle architecture axée sur l’évolutivité et la sécurité, la blockchain connaît une forte augmentation de l’activité de développement.

Source : Application Vercel

En route vers la mise à niveau d’Alonzo, Cardano a fait face à de nombreuses critiques et à de nombreuses critiques pour avoir retardé la mise à niveau, beaucoup ont même parié contre la possibilité de contrat intelligent sur la blockchain cette année et l’ont finalement perdue. Cependant, les développeurs ont réussi à tout publier à temps et comme promis.

Charles Hoskinson croit que Cardano mènerait la deuxième vague de défi

Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, pense que la blockchain est bien positionnée pour la deuxième vague de défi alors que l’examen réglementaire sur le marché du défi a augmenté. Au cours d’une récente interview, Hoskinson a noté que la vague de répression à venir serait assez similaire à la répression de l’ère ICO en 2017. Il a déclaré que le marché Defi est à gagner et que seuls les protocoles Defi qui auraient des fonctionnalités de liquidité et d’interopérabilité mèneraient le deuxième vague de Défi.

“Nous verrons au cours des prochains mois ou années, une certaine forme de répression”, [That] signifie que la prochaine génération de DeFi est à gagner. Il ajouta “Les gagnants du futur dans l’espace DeFi auront de la liquidité et de l’interopérabilité, la capacité de se déplacer multi-chaînes”, a déclaré Hoskinson. « Et enfin, la prévisibilité des coûts est une chose si importante… C’est tellement bizarre de voir comment nous tolérons simplement des fluctuations massives du prix de faire des affaires. »

Alors que l’activité de développement sur la blockchain Cardano est à la hausse, le prix continue de se consolider sous les 2,50 $. L’élan haussier du prix de l’ADA a commencé en août avec le reste du marché de la cryptographie et il a réussi à voir le prix augmenter de 2,5 fois pour atteindre un nouvel ATH de 3,10 $. Cependant, le récent crash éclair du marché de la cryptographie a anéanti la majorité de ses gains et il se négocie actuellement à 2,41 $. Une activité de développement accrue et une demande croissante pourraient déclencher l’élan haussier dont l’altcoin a besoin pour dépasser les 2,50 $ et tester à nouveau les sommets historiques.

Source : TradingView

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Diplômé en ingénierie, Prashant se concentre sur les marchés britannique et indien. En tant que crypto-journaliste, ses intérêts se situent dans l’adoption de la technologie blockchain dans les économies émergentes.