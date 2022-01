Le nombre de décès de Covid et les admissions dans les hôpitaux témoignent d’une augmentation significative à Delhi

Delhi avait enregistré cinq décès de Covid en septembre de l’année dernière, quatre en octobre, sept en novembre et neuf en décembre.



Le nombre de décès dus au COVID-19 ainsi que celui des admissions dans les hôpitaux et les centres de soins Covid ont connu une augmentation significative à Delhi au milieu d’un pic dans le décompte des cas, selon les chiffres officiels.

La capitale nationale a enregistré mercredi neuf décès de Covid, alors que le nombre était de trois mardi et un chacun les 3, 2 et 1er janvier.

Un bulletin sanitaire émis par les autorités rapporte les données sur les cas et les décès enregistrés la veille.

Delhi avait enregistré cinq décès de Covid en septembre de l’année dernière, quatre en octobre, sept en novembre et neuf en décembre.

Selon des responsables, 140 nouvelles admissions dans les hôpitaux de la ville ont été signalées le 3 janvier et 222 le 4 janvier. Ces chiffres ont été enregistrés pour la dernière fois fin mai de l’année dernière.

Selon le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, la troisième vague de COVID-19 a frappé la ville, qui devrait enregistrer mercredi environ 10 000 nouveaux cas d’infection avec un taux de positivité de 10%.

« Delhi devrait enregistrer environ 10 000 nouveaux cas avec un taux de positivité d’environ 10 %… La troisième vague a commencé dans la ville », a-t-il déclaré.

Jain a déclaré que le gouvernement de Delhi avait envoyé les échantillons de tous les patients atteints de coronavirus pour le séquençage du génome afin de déterminer si la variante Omicron du virus s’était propagée dans le pays.

« C’était juste un exercice académique… Maintenant que nous savons qu’Omicron s’est répandu dans le pays, seuls 300 à 400 échantillons sont envoyés pour le séquençage du génome », a-t-il ajouté.

Les dernières données gouvernementales ont montré que le nombre de patients dans les hôpitaux de la ville est passé de 247 le 1er janvier à 531 le 4 janvier. Le nombre de patients sous oxygénothérapie est également passé de 94 à 168 au cours des trois derniers jours et le nombre de patients sur support ventilateur est passé de quatre à 14.

Le gouvernement de Delhi a annoncé mardi un couvre-feu le week-end et un travail à domicile pour ses bureaux alors que la ville a enregistré 5 481 nouveaux cas de Covid, le nombre le plus élevé depuis le 16 mai, avec un taux de positivité de 8,37% et trois décès supplémentaires dus à la maladie virale.

Pendant le couvre-feu du week-end qui entrera en vigueur à 22 h le vendredi et sera en place jusqu’à 5 h le lundi, tous les services essentiels seront autorisés. Le couvre-feu nocturne en semaine restera également en vigueur.

Jain avait déclaré que le couvre-feu du week-end ne devrait pas être traité comme un verrouillage.

Le ministre de la Santé et le ministre en chef Arvind Kejriwal ont déclaré que la plupart des cas de Covid cette fois sont bénins ou asymptomatiques et ne nécessitent pas de soins médicaux dans les hôpitaux.

Jain avait déclaré que la variante Omicron du coronavirus était à l’origine de l’augmentation du nombre de cas à Delhi et que davantage de restrictions seront renforcées si le taux d’occupation des lits augmente.

