Le nombre de décès par incendie à New York a bondi de 16% en 2021

Le nombre de personnes décédées dans des incendies à New York a augmenté de 16% en 2021 – avec 73 décès contre 63 en 2020, selon les données du FDNY.

Le Queens était l’arrondissement le plus meurtrier avec 23 décès par incendie, suivi de Manhattan (19), du Bronx (16), de Brooklyn (14) et de Staten Island (1).

Le FDNY a noté que quatre des décès par incendie en 2021 – dont un dans l’East Village – résultaient d’incendies déclenchés par les batteries lithium-ion des vélos électriques / scooters stockés.

« Quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant dans l’histoire du Département », a déclaré la porte-parole du FDNY, Amanda Farinacci Gonzalez.

Un couple de personnes âgées du Queens est décédé des suites d’un incendie en décembre 2021. James Messerschmidt pour NY Post

Les pompiers avertissent que lorsque les batteries sont endommagées ou surchargées, elles libèrent de l’hydrogène gazeux et peuvent exploser.

Parmi les tragédies d’incendie les plus déchirantes de l’année dernière : un garçon de 7 ans a été tué et sa grand-mère grièvement blessée après qu’un incendie a éclaté tôt le matin dans un appartement de Washington Heights le 30 octobre. Six jours plus tard, le 5 novembre. , un garçon de 6 ans a été tué lorsqu’un incendie s’est déclaré dans le compacteur de déchets des Mitchel Houses dans la section Mott Haven du Bronx.

Le 15 décembre, une femme de 75 ans et son mari de 81 ans sont décédés dans l’incendie d’un appartement du Queens à Flushing après que les pompiers eurent répondu à un « état de fouillis important », a déclaré le FDNY.

Les 73 décès par incendie en 2021 ont poursuivi une tendance au cours des 16 dernières années avec moins de 100 décès par an dans la ville, a déclaré le FDNY.

NYC a dénombré 73 décès dus à des incendies en 2021. AP / Jeenah Moon

En 2016, le nombre de morts par incendie était de 48, le plus bas en 100 ans, selon les données du département. L’année la plus meurtrière dans la Grosse Pomme pour les décès par incendie a été 1970 lorsque 310 personnes ont péri.