Le nombre de dépôts Ethereum sur les échanges cryptographiques a atteint un creux de 5 mois – ce que cela signifie

Ethereum (ETH) se consolide depuis que la deuxième plus grande crypto-monnaie a plongé à 2 000 $ avant de revenir à 2 410 $ après un sommet historique (ATH) de 4 350 $.

Cependant, le montant des dépôts d’ETH sur les échanges cryptographiques continue de baisser, comme l’a révélé Glassnode. Le fournisseur de métriques de la chaîne a expliqué :

“Le nombre de dépôts d’échange Ethereum (7d MA) vient d’atteindre un creux de 548 940 mois en 5 mois.”

Cela pourrait donc suggérer qu’Ethereum stocké dans des chambres froides ou des portefeuilles ne bouge pas à des fins de rétention, ce qui est un signe haussier.

Ces statistiques sont en corrélation avec les informations récemment fournies par Glassnode selon lesquelles le volume d’entrée de l’échange Ethereum a atteint un creux mensuel de 34,27 millions de dollars.

Ethereum d’une valeur de 63 milliards de dollars est bloqué dans des contrats intelligents

Selon le fondateur d’EthHub Anthony Sassano :

«La quantité d’ETH dans les contrats intelligents est maintenant à un niveau similaire à ce qu’elle était lors de l’événement DAO (environ 23% de tous les ETH). En juin 2016, c’était ~ 230 millions de dollars en ETH. Aujourd’hui, il vaut ~ 63 milliards de dollars en ETH. »

Le réseau Ethereum est l’un des espaces crypto les plus recherchés car ses contrats intelligents sont largement appliqués dans les secteurs de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT).

Ces domaines ont joué un rôle déterminant dans la récente course haussière d’Ethereum, qui a vu sa capitalisation boursière dépasser les 500 milliards de dollars. En conséquence, la deuxième plus grande crypto avait plus de valeur que les géants financiers comme Visa et PayPal.

Cependant, Ethereum devra s’éloigner de la plage de peur pour qu’un élan à la hausse se déclenche, comme l’a noté Bloqport. La société de cryptanalyse a déclaré :

“Le sentiment du marché commence à s’améliorer, mais il se situe toujours dans la fourchette de la” peur “selon le Crypto Fear & Greed Index.”

Pendant ce temps, les baleines d’Ethereum ont une tendance record à accumuler plus de pièces. Par conséquent, cela montre qu’ils sont haussiers sur l’ETH à long terme.

