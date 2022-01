Le nombre de fédérations de golf en Espagne augmente de 13 166 au cours de l’année 2021

Jon Rahm à l’Acciona Open d’Espagne 2021.

Le golf espagnol a terminé l’année 2021 avec 284 954 fédérés, dont 283 363 amateurs et 1 591 professionnels, selon les données du décompte officiel réalisé le 31 décembre.

Ce chiffre représente un augmentation absolue de 13 166 licences au cours de l’année écoulée, ce qui, en termes de pourcentage, est 4,8% de plus qu’en début d’année. Les deux records, à la fois absolus et en pourcentage, constituent un changement de tendance positif dans une période particulièrement compliquée par la crise sanitaire du coronavirus.

Dans ce cadre très particulier, l’idiosyncrasie du golf – un sport sain, pratiqué en extérieur, sécuritaire, qui instaure naturellement des distances de sécurité – et la mise en place d’un protocole – qui à l’époque permettait de rétablir la pratique de ce sport – ont été une revendication pour de nombreuses personnes, qui considèrent le golf comme une activité saine tant d’un point de vue physique que psychologique.

Cette augmentation des licences de golf constitue le troisième année consécutive de croissance, brisant ainsi une longue série de neuf années de déclin connu entre 2010 et 2018, coïncidant avec une bonne partie de la crise économique prolongée et des changements sociaux qui ont conditionné pendant de nombreuses années le développement de secteurs très divers de la société espagnole.

Une mention spéciale mérite la hausse significative de plus de 13 000 licences par rapport à la croissance enregistrée en 2019 et 2020 – 300 licences supplémentaires en 2019 ; 318 licences de plus en 2020-, des données en tout cas très précieuses si l’on prend en compte l’effet que la pandémie génère sur l’activité dans les secteurs liés au sport, aux loisirs et au tourisme tant au niveau national qu’international.

Cette dernière période de trois ans confirme également une tendance amorcée en 2013, lorsque le pic de baisse a été atteint – plus précisément 6,0 % – puis réduit en 2014 (-3,7 %), 2015 (-2,7 %), 2016 (-1,5 %) , 2017 (-0,5%) et 2018 (-0,3%) avant de céder la place à la croissance précitée de 0,1% en 2019 et 2020 et de 4,8% en 2021, qui dessine une courbe qui, en termes statistiques, s’entend comme un tournant point à partir de ce moment.

En prenant une période plus longue comme référence, il faut se rappeler qu’en 1990 il y avait 45 000 joueurs en Espagne ; la barre des 100 000 a été dépassée en 1996 ; 200 000 ont été enregistrés dans les premiers mois de 2002 ; à la mi-2004, il y avait 250 000 inscrits et fin 2006, la barre des 300 000 fédérés a été dépassée. Le pic maximum du nombre de licences s’est produit en 2010, alors qu’il y avait 338 588 fédérés, commençant depuis lors le processus de courbe d’inflexion décrit ci-dessus.

Les femmes et la carrière de golf en Espagne

Il est à noter que le nombre de licences féminines dépasse actuellement 79 000, ce qui représente 27,9 % du nombre total de licences de golf en Espagne.

Sur l’ensemble, 44 471 correspondent à des femmes de plus de 50 ans, 22 465 à des femmes de 21 à 50 ans et 12 060 à des moins de 21 ans, avec une mention spéciale pour 8 547 enfants de moins de 16 ans.

Parmi les plus jeunes, il faut noter que la carrière de golf espagnole repose sur 24 600 garçons et filles de moins de 16 ans – près de 36 000, plus précisément 35 938, si la tranche d’âge est étendue à 21 ans -, ce qui en pourcentage signifie 8,6 % ou 12,6 % du total fédéré, respectivement.

Dans ce cas, il convient de noter que la base du golf espagnol continue de s’étendre petit à petit, puisqu’au premier de 2015 il y avait 21 530 mineurs de moins de 16 ans -33 682 jusqu’à 21 ans-, ce qui en pourcentage était alors 7,6% ou 11,9%, respectivement, un processus de croissance lente qui coïncide avec la mise en œuvre progressive et progressive du Programme de Golf dans les Écoles, la Friends Cup et diverses actions promotionnelles auprès des plus jeunes que la RFEG, les Fédérations Autonomes et les Clubs ont développées conjointement depuis plusieurs ans.

Données par Communautés Autonomes

Si au cours de 2015 toutes les Communautés autonomes ont enregistré des numéros rouges dans la section des licences, en 2021 toutes – à l’exception des villes autonomes de Ceuta et Melilla, qui ont perdu respectivement 2 et 15 fédérés – ont terminé positives, certaines d’entre elles avec certainement variantes importantes.

En termes absolus, Madrid, avec 87 685 membres, représente 30,8% du total des licences, suivie de l’Andalousie, avec 48 207, et de la Catalogne, avec 28 396, représentant respectivement 16,9% et 9,9% du nombre total de membres. .

La Communauté Valencienne (19 791), le Pays Basque (17 623), Castilla y León (13 696) et la Galice (11 455) sont les autres Communautés Autonomes qui dépassent la barrière des 10 000 fédérés.

Celui qui a ajouté le plus de licences au cours de l’année 2021 a été Madrid, 4 725 fédérés (5,7% de plus), suivi par l’Andalousie (2 602 fédérés, 5,7% de plus), la Communauté Valencienne (733 fédérés, 3, 8% de plus), Castilla y León (723 fédérés, 5,6% de plus), la Catalogne (679 fédérés, 2,4% de plus), la Galice (616 fédérés, 5,7% de plus) et le Pays Basque (608 fédérés, 3,6% de plus), où les campagnes promotionnelles ont été particulièrement efficaces .

En termes de pourcentage, il faut souligner les Communautés autonomes qui ont dépassé la croissance moyenne de 4,8% enregistrée au niveau national. Cela a été le cas, en premier lieu, des îles Baléares et de l’Estrémadure, qui dans les deux cas ont augmenté leur nombre de licences de 7,2%.

Murcie, avec 6,5%, fait également partie de ce groupe de premier plan, tandis que Madrid, l’Andalousie et la Galice ont augmenté leur fédération de 5,7%. Castilla y León (5,6%) et Canarias (5,3%) ont également enregistré une croissance supérieure à la moyenne.