Le nombre de milliardaires en Inde s’élève à 136 en FY21

En ce qui concerne les banques coopératives d’État (SCB), a-t-elle déclaré, il est tombé à 482 cas en 2020-2021 contre 508 l’année précédente.

Le nombre de milliardaires en Inde est tombé à 136 en 2020-2021 contre 141 en 2019-20, sur la base du revenu total brut déclaré dans la déclaration de revenus, a informé mardi le ministre des Finances Nirmala Sitharaman au Parlement.

Le nombre de personnes déclarant un revenu total brut de plus de Rs 100 crore (un milliard de roupies) en un an dans sa déclaration de revenus déposée auprès du Département de l’impôt sur le revenu en 2018-19 s’élevait à 77, a-t-elle déclaré dans une réponse à la Rajya Sabha.

«Selon les informations disponibles auprès de la Commission centrale des impôts directs (CBDT), il n’y a pas de définition législative ou administrative du terme milliardaire au titre des impôts directs. L’impôt sur la fortune a été aboli avec effet au 01.04.2016 et, par conséquent, CBDT ne capture plus d’informations sur la richesse complète d’un contribuable individuel », a-t-elle déclaré.

Partageant les chiffres officiels de la pauvreté, le ministre des Finances a déclaré que selon les estimations de la pauvreté selon la méthodologie existante du Comité Tendulkar, le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté en Inde était estimé à 27 crore (21,9 %) en 2011-12.

Le gouvernement, en mettant l’accent sur « Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas », a lancé divers programmes visant à améliorer la qualité de vie de la population et à favoriser un développement inclusif, a-t-elle déclaré.

Comme le montre l’Étude économique 2020-21 à l’aide d’un « indice composite du strict nécessaire », l’accès au strict nécessaire comme l’eau potable, l’assainissement, l’hygiène et les conditions de logement s’est considérablement amélioré de 2012 à 2018, avec une amélioration disproportionnellement plus élevée pour les plus pauvres. ménages par rapport aux ménages les plus riches dans les zones rurales et urbaines, a déclaré Sitharaman.

Répondant à une autre question, le ministre des Finances a déclaré que la situation des prix est constamment surveillée par le gouvernement et que des mesures appropriées sont prises pour maintenir la stabilité des prix.

Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour contrôler l’inflation, y compris des mesures d’augmentation de l’offre pour remédier aux inadéquations entre l’offre et la demande de produits alimentaires, telles que la réduction des droits d’importation sur les huiles comestibles, la libéralisation de la politique d’importation pour les légumineuses et les huiles comestibles, la signature de protocoles d’accord pour l’importation de légumineuses avec les pays fournisseurs, imposant des limites de stock pour les légumineuses et l’utilisation des stocks de légumineuses pour refroidir les prix grâce à l’approvisionnement aux États et à l’élimination via les ventes sur le marché libre, a-t-elle déclaré.

En réponse à une question distincte, Sitharaman a déclaré que la fraude dans les banques coopératives urbaines (UCB) est tombée à 323 en 2020-2021 contre 568 en 2019-20.

Jusqu’à 1,33 lakh de personnes ont obtenu des prêts non garantis sanctionnés pour le traitement COVID-19 par des banques du secteur public (PSB) au 15 juillet 2021, a déclaré Sitharaman dans une autre réponse.

Les PSB ont informé qu’ils avaient annoncé la facilité de prêt non garanti pour les particuliers afin de couvrir le coût du traitement COVID-19 pour l’individu et les membres de sa famille, a-t-elle informé.

Tous les clients existants touchés par COVID-19 sont éligibles pour bénéficier de cette facilité de prêt sans garantie des OSP sous la forme d’un prêt à terme, avec des périodes de remboursement allant de trois à cinq ans et une période initiale de moratoire de remboursement allant de trois à six mois, elle a ajouté.

