Le nombre de millionnaires de Cardano augmente de 173% après que le prix de l’ADA a atteint de nouveaux sommets Crypto new media

Les adresses Cardano (ADA) avec un solde supérieur à 1 million de dollars ont bondi de 173% lors de la dernière hausse des prix ADA.

Plus précisément, le taux de change ADA/USD a gagné près de 200% après avoir atteint un creux à 1,007 $ le 20 juillet. La paire a atteint son record de 3,02 $ lors de la session précédente, un mouvement qui a été suivi d’une correction de prix de 6,42 % à 2,73 $ à l’époque. De l’écriture.

Pendant ce temps, la même période a vu le nombre total de portefeuilles Cardano contenant au moins 1 million de dollars de jetons ADA passer de 3 625 à 9 830, selon les informations fournies par les plateformes d’analyse de données CoinMetrics et Messari.

Adresses ADA avec un solde supérieur à 1 million de dollars. Source : Messari, CryptoQuant

De plus, par rapport aux gains cumulés de 1 455 % d’ADA depuis le début de l’année, le nombre total de millionnaires de Cardano est passé de 504 à 9 830, soit un bond de 1 850 %. Cela a coïncidé avec des pics erratiques dans les recherches Google Trends pour le mot-clé “Cardano”, signalant l’intérêt des détaillants.

En outre, le nombre de portefeuilles Cardano détenant plus de 10 millions de dollars de jetons ADA est passé de 504 le 20 juillet à près de 1 000. Le 1er janvier, il n’y avait que 86 portefeuilles avec des soldes supérieurs à 10 millions de dollars.

Hodling enrichit les investisseurs de Cardano

L’augmentation d’ADA en 2021 a également entraîné une augmentation de la somme de ses sorties de transaction non dépensées, ou UTXO.

Les UTXO représentent les crypto-monnaies qui n’ont pas été dépensées dans leurs portefeuilles crypto après leur dépôt. Par conséquent, si un réseau blockchain voit une augmentation des UTXO, cela indique que la plupart des portefeuilles détiennent la crypto-monnaie au lieu de la transférer vers d’autres adresses, c’est-à-dire un sentiment de vente plus faible.

Les données CoinMetrics récupérées par Messari montrent que le nombre d’UTXO de Cardano est passé de 816 600 le 1er janvier à 2,85 millions au moment de la rédaction. Cela illustre une augmentation incroyable du sentiment de « hodling » des investisseurs de Cardano, quelque chose qui aurait pu servir de filet de sécurité au rallye de 1 455% YTD d’ADA.

Compte ADA UTXO. Source : CoinMetrics, Messari

La décision de conserver au lieu de vendre des jetons ADA a trouvé ses indices dans le potentiel de Cardano à renverser son principal rival de blockchain, Ethereum, car ce dernier a connu des problèmes de congestion du réseau et des frais de transaction plus élevés au début de cette année.

Par exemple, l’ADA/USD a bondi de 579% au premier trimestre grâce à l’optimisme concernant sa mise à niveau « Mary », une mise à jour du protocole qui a fait de Cardano une blockchain multi-actifs. Ce faisant, la blockchain est devenue compatible avec les projets hôtes impliqués dans l’espace émergent de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT).

La mise à jour, qui a été mise en ligne le 1er mars, a été suivie d’un autre hard fork en juillet, appelé “Shelley”. Le nouveau réseau principal a introduit la couche de preuve de participation proposée par Cardano, permettant aux utilisateurs de contribuer au processus de validation de la transaction directement (en exploitant un pool de participation) ou indirectement (par délégation) en échange de récompenses de mise.

Tableau des prix quotidiens de l’ADA. Source : TradingView

Mais malgré des fondamentaux solides, l’ADA/USD n’a bondi que de 19,21% au cours du deuxième trimestre, en partie à cause de la répression de la Chine contre son industrie régionale de la crypto-monnaie et des tweets anti-Bitcoin (BTC) du PDG de Tesla, Elon Musk.

En relation: Cardano marque un coin baissier alors que le prix de l’ADA augmente de plus de 100% au troisième trimestre

Néanmoins, le nombre de Cardano UTXO a continué d’augmenter pendant les turbulences du deuxième trimestre sur le marché de la cryptographie. Il a culminé à 2,93 millions le 26 juillet, lorsque ADA changeait de mains pour 1,25 $.

Contrats intelligents

Le troisième trimestre a vu Cardano finaliser son projet de devenir une plate-forme de contrat intelligent similaire à Ethereum via sa mise à niveau dite « Alonzo ». En conséquence, les offres spéculatives sur ADA, ainsi que le sentiment de hodling des investisseurs, ont augmenté.

Ethereum TVL 114 milliards, NFT quotidien de plus de 100 millions, transactions quotidiennes 1,2 million, 166 millions d’adresses au total. Plus l’avantage du premier arrivé et l’acceptation quasi universelle des jetons standard ETH et ETH sur les échanges et en défi. Cardano a beaucoup de travail à faire après le lancement ! – Lark Davis (@TheCryptoLark) 24 août 2021

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement de trading comporte des risques, et vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.