Le nombre de morts dans les manifestations au Myanmar atteint 138 alors que la junte ordonne la loi martiale dans une grande région de Yangon

YANGON, Myanmar – La junte au pouvoir du Myanmar a déclaré la loi martiale dans une grande partie de la plus grande ville du pays, alors que les forces de sécurité ont tué des dizaines de manifestants au cours du week-end dans une répression de plus en plus meurtrière contre la résistance au coup d’État militaire du mois dernier.

Les Nations Unies ont déclaré qu’au moins 138 manifestants pacifiques avaient été tués au Myanmar depuis le coup d’État militaire du 1er février, dont au moins 56 tués au cours du week-end.

Les développements ont été le dernier revers aux espoirs de résoudre la crise qui a commencé avec la prise de pouvoir par l’armée qui a évincé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi. Un mouvement populaire s’est développé à travers le pays pour contester la prise de contrôle avec des manifestations presque quotidiennes que l’armée a tenté d’écraser avec une violence de plus en plus meurtrière.

Le radiodiffuseur d’État MRTV a déclaré lundi que les communes de Yangon de North Dagon, South Dagon, Dagon Seikkan et North Okkalapa ont été soumises à la loi martiale. Cela s’ajoutait à deux autres – Hlaing Thar Yar et Shwepyitha voisin – annoncés dimanche soir.

D’autres violences ont été signalées dans tout le pays lundi, avec au moins huit manifestants tués dans quatre villes ou villages, selon le radiodiffuseur indépendant et le service de presse Democratic Voice of Burma.

Des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient de longs convois de camions entrant à Yangon.

Au moins 38 personnes ont été tuées dimanche, la majorité dans la région de Hlaing Thar Yar à Yangon, et 18 ont été tuées samedi, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric. Le total comprend les femmes et les enfants, selon les chiffres du bureau des droits de l’homme des Nations Unies.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, «condamne fermement cette violence continue contre des manifestants pacifiques et la violation continue des droits humains fondamentaux du peuple du Myanmar», a déclaré Dujarric.

Le chef de l’ONU renouvelle son appel à la communauté internationale, y compris les pays de la région, «à se rassembler en solidarité avec le peuple du Myanmar et ses aspirations démocratiques», a déclaré le porte-parole.

Plus tôt lundi, l’Envoyée spéciale des Nations Unies pour le Myanmar, Christine Schraner Burgener, a condamné plus tôt le «bain de sang continu», qui a contrecarré les appels du Conseil de sécurité et d’autres parties à la retenue et au dialogue.

«La brutalité continue, y compris contre le personnel médical et la destruction des infrastructures publiques, compromet gravement toute perspective de paix et de stabilité», a-t-elle déclaré.

Compliquant les efforts pour organiser de nouvelles manifestations, ainsi que la couverture médiatique de la crise, le service Internet des téléphones portables a été coupé, bien que l’accès soit toujours disponible via des connexions haut débit fixes.

Le service de données mobiles avait été utilisé pour diffuser en direct une couverture vidéo des manifestations, montrant souvent les forces de sécurité attaquant les manifestants. Il n’avait auparavant été éteint que de 1 h à 9 h pendant plusieurs semaines, sans explication officielle.

Le blocage du service Internet a forcé le report d’une audience dans la capitale, Natpyitaw, pour la dirigeante détenue du Myanmar, Suu Kyi, qui était censée participer par vidéoconférence, a déclaré son avocat Khin Maung Zaw. Suu Kyi et le président Win Myint ont été arrêtés pendant le coup d’État et ont été inculpés de plusieurs infractions pénales qui, selon leurs partisans, sont politiquement motivées pour les garder enfermés.

Depuis la prise de contrôle, le Myanmar est sous l’état d’urgence à l’échelle nationale, les chefs militaires étant en charge de l’ensemble du gouvernement. Mais l’annonce de dimanche était la première utilisation de la loi martiale depuis le coup d’État et suggérait une gestion plus directe de la sécurité par l’armée plutôt que par la police.

L’annonce de dimanche a déclaré que la junte, officiellement appelée le Conseil administratif de l’État, avait agi pour renforcer la sécurité et rétablir l’ordre public, et que le commandant régional de Yangon s’était vu confier des pouvoirs administratifs, judiciaires et militaires dans la zone sous son commandement. Les commandes couvrent six des 33 communes de Yangon, qui ont toutes souffert de violences majeures ces derniers jours.

Trente-quatre des décès de dimanche étaient à Yangon. Au moins 22 ont eu lieu dans le canton de Hlaing Thar Yar, une zone industrielle avec de nombreuses usines qui approvisionnent l’industrie du vêtement, l’une des principales sources d’exportation du Myanmar. Plusieurs usines, dont beaucoup appartiennent à des Chinois, ont été incendiées dimanche par des auteurs inconnus.

L’incendie a valu aux manifestants une réprimande de la part de l’ambassade de Chine, qui a à son tour reçu une vague de mépris sur les réseaux sociaux pour avoir exprimé son inquiétude à propos des usines, mais sans mentionner les dizaines de personnes tuées par les forces de sécurité du Myanmar.

Quatre autres décès ont été signalés dans les villes de Bago, Mandalay et Hpakant, selon l’AAPP et les médias locaux.

La semaine dernière, les manifestants, en réponse à une violence policière accrue, ont commencé à adopter une approche plus agressive de la légitime défense, brûlant des pneus aux barricades et repoussant quand ils le pouvaient contre les attaques.

Un communiqué publié dimanche par le Comité représentant Pyihtaungsu Hluttaw, les membres élus du Parlement qui n’ont pas été autorisés à prendre leurs sièges, a annoncé que le grand public a le droit légal de se défendre contre les forces de sécurité de la junte.

Le groupe, qui opère clandestinement à l’intérieur du pays et avec des représentants à l’étranger, s’est imposé comme un gouvernement de l’ombre qui prétend être le seul organe représentatif légitime des citoyens du Myanmar. Il a été déclaré traître par la junte.

Un petit répit après les dernières violences est intervenu avant l’aube de lundi, lorsque plusieurs dizaines de manifestants anti-coup d’État dans le sud du Myanmar ont organisé des veillées aux chandelles avec des appels à la fin du gouvernement militaire et au retour à la démocratie.

Dans le village de Kyae Nupyin, dans la commune de Launglone, les villageois lisent des textes bouddhistes et prient pour la sûreté et la sécurité de tous ceux qui risquent leur vie face à la réponse de plus en plus meurtrière des forces de sécurité.

La zone autour de la petite ville de Dawei est devenue un point chaud pour la résistance à la prise de contrôle militaire. Sur les routes de campagne voisines, un long convoi de motocyclistes a transmis le message de protestation à travers les villages.

À Dawei même, des manifestants ont construit des barricades à partir de roches pour gêner la police sur les routes principales. Il y a eu des marches, le matin et l’après-midi, pour tenter de maintenir l’élan de semaines de résistance à la prise de contrôle.

___

La rédactrice d’AP Edith M. Lederer des Nations Unies a contribué à ce rapport.